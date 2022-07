W Norwegii ruszają darmowe rejsy promowe. Wraca też podatek pasażerski

Dobra wiadomość i przy okazji przypomnienie dla osób, które kursują w Norwegii promami na krótkich trasach: od 1 lipca takie rejsy nic nie będą kosztowały. Podróżni korzystający z samolotów muszą się za to liczyć z powrotem podatku pasażerskiego, a co za tym idzie – droższymi biletami.

Darmowe rejsy promowe to realizacja zapowiedzi ministra finansów Trygve Slagsvold Veduma, że przeprawy, z których korzysta rocznie mniej niż 100 tys. pasażerów, będą bezpłatne.

Program obejmuje 35 połączeń. – Pomoże to małym przedsiębiorstwom, które zmagały się z wysokimi kosztami transportu, rodzicom, którzy dojeżdżali do pracy, oraz turystom, którzy wybierali się gdzieś latem – podsumował minister Trygve Slagsvold Vedum.

Wprowadzenie bezpłatnych przepraw promowych na mało uczęszczanych trasach to początek realizacji obietnic, które zawarto w umowie koalicyjnej Partii Pracy i Centrum. W dokumencie podpisanym w Hurdal oba ugrupowania zobowiązały się do obniżenia o połowę kosztów wszystkich połączeń w stosunku do wydatków, które ponoszono 1 stycznia 2021 roku.