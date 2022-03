Nowa opłata zamiast podatku pasażerskiego. Rząd planuje zmiany

Resort transportu pracuje obecnie nad nową strategią dla norweskiego lotnictwa komercyjnego. Plan zakłada m.in. ograniczenie emisji, a także zmiany związane z podatkiem pasażerskim. Rząd chce, by opłata “miała realny efekt klimatyczny”, a także była dostosowana do kryteriów geograficznych. Efekty prac poznamy jesienią.

Ministerstwo Transportu w marcowym oświadczeniu informuje, że chce przyczynić się do zrównoważonego rozwoju lotnictwa w Norwegii. W związku z tym planuje zmiany, które obejmą m.in. ograniczenie emisji, a także wpłyną na tzw.pasażerski.

Zmiany, czyli co?