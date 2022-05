Nad jeziorem Mjøsa powstanie most kolejowy. Będzie najdłuższy w Norwegii

W okolicy jeziora Mjøsa, między Espa a Furnesbakken, powstanie najdłuższy most kolejowy w Norwegii. Tangenvika, konstrukcja rozciągająca się na ponad kilometr, pojawi się w gminie Stange w Innlandet. Prace nad budową mostu rozpoczną się w pierwszej połowie 2022 roku, a kontrakt projektu opiewa na około 1,8 miliard koron.

Dwutorowy most kolejowy będzie efektem umowy zawartej między Bane Nor a firmą Implenia. To drugi z głównych kontraktów w ramach projektu InterCity Kleverud-Sørli-Åkersvika, pisze Bane Nor w komunikacie prasowym. Plan budowy, poza 1022 metrami torów, obejmuje dodatkowo około 2 kilometrów trasy z wiaduktem dla dzikich zwierząt.