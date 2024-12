Unia Europejska zmienia przepisy dotyczące praw jazdy. Obejmą także Norwegię

Na początku grudnia Rada Unii Europejskiej przyjęła propozycję, która umożliwia wymianę informacji o utraconych prawach jazdy pomiędzy wszystkimi krajami Wspólnoty. Wniosek musi ostatecznie zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski. Wiadomo już jednak, że nowe przepisy będą dotyczyć także norweskich kierowców.

Dziś działa to tak, że nawet jeśli skonfiskowano prawo jazdy za poważne naruszenia przepisów ruchu drogowego w państwie europejskim, w wielu przypadkach nadal można legalnie prowadzić samochód w Norwegii. Dzieje się tak dlatego, że do norweskich władz nie dotarła informacja o utracie dokumentu. I odwrotnie – jeśli kierowca stracił prawo jazdy w Norwegii, i tak może jeździć po Europie, pisze Dinside.

Celem nowych przepisów jest zmniejszenie liczby osób, które zostały ranne lub straciły życie w wypadku komunikacyjnym. W ubiegłym roku w Europie na drodze zginęło ponad 20 tys. ludzi. UE chce do 2050 r. osiągnąć zero ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w ruchu drogowym.

Dla bezpieczeństwa drogowego ma być zatem korzystne, że kierowca, który został ukarany w wyniku poważnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, nie będzie również uprawniony do prowadzenia pojazdu w innych państwach europejskich.

Zgodnie z nową propozycją wszystkie kraje Wspólnoty będą zobowiązane do egzekwowania zakazu prowadzenia pojazdów, który kierowca otrzymał po poważnym złamaniu przepisów ruchu drogowego.

Do przewinień skutkujących konfiskatą prawa jazdy zalicza się na przykład jazdę pod wpływem alkoholu i częste przekraczanie dopuszczalnej prędkości. W Norwegii jeśli kierowca zostanie przyłapany na jeździe z poziomem alkoholu we krwi pomiędzy 0,5 a 0,8 promila, zazwyczaj traci prawo jazdy na 12 do 18 miesięcy.