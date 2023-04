Polskie prawo jazdy w Norwegii. Czy dokument trzeba wymienić na norweski odpowiednik?

Polskie prawo jazdy obowiązują te same przepisy, co odpowiedniki z innych państw UE/EOG. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wyjeżdżających do kraju fiordów często niepokoi kwestia uprawnień do kierowania pojazdami. Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, co internauci wskazują jako przeszkodę do uznania polskiego prawa jazdy. W rzeczywistości sytuacja nie jest skomplikowana, a norweskie władze uznają dokumenty kierowców wydane nad Wisłą.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym (Vegtrafikkloven), Rozporządzeniem Ministra Komunikacji o prawach jazdy (Forskrift om forekort) i prawem unijnym, w kraju fiordów można korzystać tak długo z prawa jazdy, jak jest ono ważne w Polsce. Powszechne uznawanie dokumentów gwarantują zapisy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przepisy w tym zakresie dotyczą prawa jazdy kategorii A, AM, A1 lub A2 oraz B i B1.



Odmienne zasady dotyczą uprawnień C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE. Dokumentami ważnymi i wyrobionymi w Polsce można posługiwać się w kraju fiordów przez pięć lat.

Jak informuje Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen), polski dokument jest uznany za ważny i legalny, kiedy odpowiednio nadanym uprawnieniom towarzyszą prawidłowe zapisy dotyczące imienia, nazwiska i danych adresowych. Jeśli część z nich jest niepoprawna lub wymaga zmiany, polskie prawo jazdy nie zostanie uznane przez norweskie służby.

Dokumenty zatrzymane przez norweskie służby wysyłane są do wystawcy prawa jazdy w Polsce. Z kolei jeśli sytuacja zmusza kierowcę do ubiegania się o nowy dokument, musi zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji (w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym), zastrzec dokument i poprosić o wyrobienie nowego. W czynnościach nie bierze udziału Statens vegvesen lub inne norweskie instytucje. Jedyne skomplikowane sytuacje dotyczące polskiego prawa jazdy w kraju fiordów dotyczą:Dokumenty zatrzymane przez norweskie służby wysyłane są do wystawcy prawa jazdy w Polsce. Z kolei jeśli sytuacja zmusza kierowcę do ubiegania się o nowy dokument, musi zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji (w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym), zastrzec dokument i poprosić o wyrobienie nowego. W czynnościach nie bierze udziału Statens vegvesen lub inne norweskie instytucje.

Statens vegvesen przypomina, że w Norwegii akceptowane są jedynie prawa jazdy w klasycznej wersji. Zagraniczne dokumenty w postaci cyfrowej nie są uznawane przez służby. W związku z tym, Polacy wyjeżdżający do kraju fiordów nie mogą legitymować się funkcjonariuszom aplikacją mObywatel.

Wymiana prawa jazdy w Norwegii Norweskie prawo dopuszcza możliwość wymiany prawa jazdy uzyskanego w państwach UE/EOG na norweski odpowiednik. Z procedury mogą skorzystać posiadacze prawa do stałego pobytu na terenie kraju fiordów. Nie muszą przy tym zdawać dodatkowych egzaminów. Instytucją odpowiedzialną jest Statens vegvesen. W celu wymiany uprawnień należy umówić się na wizytę na stacji drogowej lub wysłać niezbędne dokumenty pocztą. Poza prawem jazdy wymagany jest wniosek w wersji papierowej

Jeśli podczas składania wniosku masz prawo do tymczasowego prawa jazdy, musisz okazać zatwierdzony dokument tożsamości. Tymczasowe prawo jazdy jest ważne tylko w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii.

W przypadku wymiany prawa jazdy kategorii C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE, Statens vegvesen może wymagać przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia.



Po wymianie prawa jazdy, jego stara wersja wysyłana jest do organu, który go wydał. Jedynym ważnym i obowiązującym potwierdzeniem uprawnień w państwach UE/EOG staje się dokument wydany przez norweskie władze.

Osoby nieposiadające prawa stałego pobytu w Norwegii odbiorą prawo jazdy zatrzymane przez norweskie władze w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Mieszkający w Norwegii posiadacze prawa stałego pobytu po odzyskanie dokumentu muszą udać się na norweski komisariat policji. Zgodnie z norweskim prawem, kierowca, który utracił uprawnienia na okres powyżej roku, musi obowiązkowo przystąpić do ponownego egzaminu – zarówno w części praktycznej, jak i teoretycznej. Regulacje warunkuje norweskie Rozporządzenie o utracie prawa jazdy.





Źródła: Statens vegvesen, Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Komunikacji, Ambasada RP w Oslo, MojaNorwegia.pl W Norwegii wszystkimi sprawami dotyczącymi pojazdów lub uprawnień do kierowania zajmuje się Statens vegvesen. Instytucja oferuje możliwość spotkania z urzędnikiem na stacji drogowej. Część spraw załatwiana jest online. Wątpliwości dotyczące prawa jazdy oraz m.in. rejestracji pojazdów wyjaśnia także za pośrednictwem strony internetowej