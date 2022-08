Umowa o opłatach drogowych anulowana. Będą wyższe bompenger?

Lokalne władze interpretują to w ten sposób, że stawki opłat drogowych mogą wzrosnąć. Konstanchin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Rząd anulował umowę dotyczącą opłat drogowych, utworzoną w 2019. Chociaż cztery największe miasta Norwegii mogą uzyskać dodatkowe 3,7 miliarda koron na poprawę usług transportu publicznego, zmiany w prawie lokalni politycy interpretują jednak jako zapowiedź wzrostu bompenger.

Gminy w okolicach Oslo, Bergen, Stavanger i Trondheim mają z państwem tak zwane umowy dotyczące rozwoju miast. Zapewniają one rządowe dofinansowanie środków lokalnego transportu publicznego w okresie do 2029 roku. W zamian gminy muszą osiągnąć zerowy wzrost ruchu samochodowego.

W latach 2023-2029 wspomniane cztery obszary miejskie mogą otrzymać łącznie 525 mln koron więcej rocznie na wspólne inwestycje ze strony państwa niż obecnie. W sumie będzie to blisko 3,7 miliarda koron w tym okresie.

Ugoda oznaczała, że ​​wkład rządu w porozumienia dotyczące rozwoju miast został zwiększony z 50. do 66 proc. przy założeniu, że połowa z 16 dodatkowych procent musiała zostać wykorzystana do obniżenia stawek opłat za przejazd lokalnie. W kwietniu okazało się jednak, że nowy rząd chce anulować umowę dotyczącą bompenger. Wkład państwa ma nadal wynosić 66 proc., ale usunięto powiązanie dotacji z opłatami za przejazd.

Rada Miejska Bergen interpretuje to w ten sposób, że lokalne stawki opłat drogowych mogą wzrosnąć. Będą one mogły powrócić do poziomu sprzed 2020 roku. Według Ministerstwa Transportu zmiana oznacza, że lokalne władze będą miały większą swobodę w dostosowywaniu stawek bompenger.