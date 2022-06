Opłaty drogowe w Norwegii: największe koszty ponoszą kierowcy w Oslo

Stołeczni kierowcy płacą najwyższe bompenger w skali kraju. Przykładowo w Oslo, jadąc autem, trzeba wydać na opłaty bramkowe dwa razy więcej niż w Asker i 45 proc. więcej niż w Bærum.

Alna i Bjerke to dzielnice Oslo, w których kierowcy płacą najwięcej. Średnie miesięczne koszty wynoszą tam odpowiednio 635 i 634 korony. Na przeciwległym końcu skali znajdują się Ullern i Vestre Aker, gdzie opłaty bramkowe to 505 i 522 korony.

Dzisiaj stawka to 31 koron, we wrześniu trzeba będzie uiścić 37 koron, a od początku 2024 roku już 40 koron. Jeśli kierowca mieszka w sąsiedniej gminie i dojeżdża do pracy w Osloringen, dzienna opłata za przejazd wzrośnie z 74 do 96 koron, i to już po zniżkach Autopass.