Ułatwienie dla pasażerów: na peronie można sprawdzić, czy nadjeżdżający pociąg jest przepełniony

Pasażerowie kolei mogą teraz sprawdzić, jak bardzo zatłoczony jest przedział, do którego chcą wsiąść, poinformowała pod koniec sierpnia agencja prasowa NTB. Na ekranach znajdujących się na peronie, wyświetla się informacja podpowiadająca, w którym składzie pociągu znajdują się jeszcze wolne miejsca.

Dzięki oznaczeniom podróżni mogą sprawdzić, gdzie mniej więcej muszą stanąć na peronie, by wejść do składu, w którym jest najwięcej wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach można sprawdzić także w aplikacji Now oraz View.

To bardzo pomocne, zwłaszcza w trakcie pandemii

Rozwiązanie jest bardzo przydatne zwłaszcza w trakcie trwania pandemii koronawirusa, gdy władze zalecają podróżnym unikanie tłumów w komunikacji miejskiej. - Vy udostępnia te dane do wykorzystania w aplikacji i na ekranach stacji. To szczególnie przydatne w czasie pandemii. Ułatwi to podróżnym dokonywanie dobrych wyborów związanych z podróżą. Naszym ostatecznym celem jest wdrożenie systemu, który pozwoli pokazać, ile miejsca jest w każdym wagonie, ale to wymaga pewnych rozwiązań technicznych w pociągach. Dopóki to nie nastąpi, cieszymy się, że Vy i Bane NOR razem mogą zaoferować to rozwiązanie w pierwszej kolejności - powiedział dyrektor Bane NOR ds. klientów i informacji o ruchu, Victor Hansen, cytowany w NTB.