Tragiczny maj w Norwegii: w wypadkach drogowych zginęło najwięcej osób od ośmiu lat

Do tej pory w tym roku 46 osób zginęło w wypadkach komunikacyjnych. stock.adobe.com/licencja standardowa

W maju na norweskich drogach straciło życie 21 osób, co jest najwyższym miesięcznym wynikiem od lipca 2016 roku. Dla porównania w maju 2021 w wypadkach komunikacyjnych zginęło osiem osób, podaje Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) w komunikacie prasowym.

18 spośród 21 zmarłych to mężczyźni. Według Statens vegvesen 13 z nich miało 55 lat lub więcej, co uznaje za niepokojące, skoro to grupa użytkowników dróg o dużym doświadczeniu w prowadzeniu pojazdu. W maju 2022 w wypadkach śmiertelnych w Norwegii życie straciło 5 motocyklistów. Zarząd uważa ich za szczególnie wrażliwą grupę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach.