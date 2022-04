System ostrzeżeń SMS dla kierowców rozszerzony przed Wielkanocą

podróż

W 2022 Statens vegvesen wprowadził bezpłatną usługę powiadomień SMS o trudnych warunkach do jazdy panujących na górskich odcinkach. W kwietniu do systemu wprowadzono trzy razy więcej dróg, dodano także ostrzeżenia pogodowe. Wszystko po to, by kierowcy wyruszający ww okresie Wielkanocnym mogli bezpiecznie dojechać do celu i na bieżąco sprawdzać sytuację na drodze. - Zapewniamy teraz informacje o pogodzie i warunkach jazdy zarówno w górach, jak i na drogach szczególnie narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Usługa ułatwi zaplanowanie podróży w okresie wielkanocnym i powrotu do domu, a także bezpieczniejszą jazdę po górskich drogach - komentuje Ingrid Dahl Hovland ze Statens vegvesen, cytowana w komunikacie prasowym.Kierowcy, oprócz informacji na temat trudnych warunków panujących na drogach czy złej pogody, otrzymają też m.in. powiadomienie na temat jazdy w kolumnie na danym odcinku.