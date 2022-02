Przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe? Musisz odnowić prawo jazdy. Termin upływa w 2023

Ważne zmiany w przepisach dla kierowców przyjmujących leki na obniżenie poziomu cukru we krwi. Muszą odnowić prawo jazdy, jeśli od wydania uprawnień minęło ponad pięć lat. Ostateczny termin upływa w przyszłym roku.

Norweski Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) w komunikacie opublikowanym 9 lutego informuje, że kierowcy przyjmujący leki regulujące poziom cukru we krwi (np. metforminę) muszą odnowić swoje prawo jazdy, jeśli od wydania dokumentu minęło ponad 5 lat. Wymóg dotyczy praw jazdy kategorii: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE.

Prawa jazdy klas AM, S, T, A1, A2, A, B i BE mają ważność 15 lat. Niemniej jednak ważność prawa jazdy nie może przekraczać pięciu lat, jeżeli posiadacz ma cukrzycę leczoną lekami obniżającymi stężenie cukru we krwi. ~Forskrift om førerkort, lovdata

Nie trzeba wymienić prawa jazdy, jeśli: - (choć budzi to wątpliwości) choruje się na cukrzycę, ale nie przyjmuje się leków obniżających poziom cukru we krwi - ważność prawa jazdy przyjmującego takie leki nie przekroczyła 5 lat.

Ostateczny termin: styczeń 2023

Zarząd Dróg informuje, że ostateczny termin na odnowienie prawa jazdy upływa 1 stycznia 2023. Statens radzi jednak, by nie zostawiać tej sprawy na ostatnią chwilę, ponieważ trzeba pamiętać, że proces ten może potrwać. Najpierw trzeba udać się do lekarza po stosowne zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów, które następnie trzeba wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do lokalnej stacji drogowej. Nie opracowano bowiem jeszcze cyfrowego rozwiązania, które umożliwi składania zaświadczeń online. Statens vegvesen podkreśla, że od momentu otrzymania danego zaświadczenia do czasu jego rejestracji może minąć nawet tydzień.