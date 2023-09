Środki transportu w Norwegii: jak zwiedzać kraj fiordów?

Norwegia to najdłuższe państwo w Europie, więc dotarcie z południa na północ może się wydawać nie lada wyzwaniem. stock.adobe.com/licencja standardowa

Przed wyjazdem do innego państwa, czy to na wakacje, czy do pracy, warto się zorientować, jak wygląda w nim transport. Czy istnieje kolej? Czy siatka połączeń autobusowych jest rozbudowana? A może dany kraj ma kilka lotnisk?

Norwegia to najdłuższe państwo w Europie, więc dotarcie z południa na północ może się wydawać nie lada wyzwaniem. Kraj fiordów oferuje jednak kilka opcji, dzięki którym można się po nim przemieszczać w sprawny sposób. Oto one.

Taniej niż innymi pojazdami Autokary ekspresowe oferują rozbudowaną sieć tras, również do bardziej wiejskich obszarów, i łączą wszystkie większe norweskie miasta, lotniska i terminale promowe. Wiele rozkładów jazdy jest dostosowanych do połączeń z innymi długodystansowymi i lokalnymi usługami transportowymi.

Podróż autokarem w Norwegii jest zwykle tańsza niż bilet na samolot czy pociąg. Większość operatorów oferuje zniżki dla studentów, dzieci, seniorów i rodzin. Istnieje także możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji przejazdu online, co również zapewnia niższą cenę.

W przypadku podróżowania w grupie należy zarezerwować bilet z wyprzedzeniem, aby mieć gwarancję miejsc. W niektórych autokarach ekspresowych można kupić bilety bezpośrednio u kierowcy i zapłacić kartą lub gotówką, ale zawsze należy sprawdzić wcześniej, czy istnieje taka możliwość. Rowery i narty są zazwyczaj dozwolone do przewozu pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Samolotem nawet do odległych zakątków W Norwegii istnieje ponad 50 komercyjnych lotnisk, dzięki czemu mieszkańcy nawet najbardziej wysuniętych na północ miejscowości mogą korzystać z lotów samolotem. Trzy największe linie lotnicze obsługujące połączenia krajowe to SAS, Norwegian i Widerøe.

W Norwegii istnieje ponad 50 komercyjnych lotnisk. Widerøe to jedna z lokalnych linii.Źródło: stock.adobe.com/ fot. GunnarE/ tylko do użytku redakcyjnego

Główne międzynarodowe porty lotnicze w Norwegii znajdują się w Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Haugesund i Sandefjord. Według statystyk Norwegia ma największą liczbę lotów na mieszkańca, a trasy z Oslo do Trondheim, Bergen i Stavanger należą do dziesięciu najbardziej uczęszczanych w Europie. Lotnisko Oslo Gardermoen jest głównym węzłem komunikacyjnym Norwegii, obsługującym regularne loty do i z ponad 100 miejsc docelowych.

Jak fiordy, to i statki Norwegia to kraj nadmorski, z rozległą linią brzegową, z wieloma fiordami i wyspami, więc promy i łodzie należą do najważniejszych środków transportu. Często mogą radykalnie skrócić czas podróży tam, gdzie woda wymaga od kierowców nakładania drogi, i niekiedy pełnią dla mieszkańców rolę tramwaju wodnego.

W zrewidowanym budżecie państwa na 2022 r. rząd Norwegii przeznaczył 59 milionów koron na bezpłatne przejazdy połączeniami promowymi, które w 2019 r. obsłużyły mniej niż 100 tys. pasażerów.

W Norwegii istnieje system przedpłat Autopass, również w przypadku transportowania auta promem. Chodzi w nim o to, że na konto wpłaca się zaliczkę i w przypadku każdego rejsu automatycznie pobierana jest z niego odpowiednia kwota. System ten gwarantuje zniżki.

Jeśli zaś pasażer chce bez pośpiechu zwiedzić norweskie wybrzeże, linie Hurtigruten oferują kilkudniowy rejs z Bergen do Kirkenes. Taka podróż zapewnia wyjątkowy sposób na poznanie naturalnego piękna linii brzegowej i odwiedzenia mijanych po drodze małych społeczności. Statki odpływają codziennie i także mogą pomieścić samochody. Rejsy z portu do portu zapewnia też Havila Kystruten oferuje również rejsy i bilety z portu do portu dwa razy w tygodniu.

Na stronie Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) można skorzystać z wyszukiwarki połączeń

Po szynach przez malownicze krajobrazy Pociągi łączą główne miasta Norwegii, a większość linii przebiega przez Oslo. Przy okazji stolica jest dobrze skomunikowana koleją ze skandynawskimi sąsiadami, np. ze Sztokholmem i Kopenhagą.

Najbardziej znaną linią jest Bergensbanen, uznana przez Lonely Planet za jedną z najbardziej malowniczych tras na świecie. Biegnie między Oslo a Bergen przez Hardangervidda, najwyższy płaskowyż górski w Europie. Łączy się również z Flåm, jedną z najbardziej stromych linii kolejowych na świecie. Kolej Dovre między Oslo a Trondheim oraz jej odgałęzienie Rauma między Dombås a Åndalsnes to także wielokrotnie wyróżniane linie, które prowadzą przez niesamowite krajobrazy.

Pociągi łączą główne miasta Norwegii, a większość linii przebiega przez Oslo. Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Większość pociągów w Norwegii obsługiwana jest przez dwóch operatorów: SJ i Vy. Są one podzielone na kategorie w zależności od ich maksymalnej prędkości, trasy i czasu odjazdu. Planując podróż, można wybierać np. spośród pociągów regionalnych, nocnych z opcją spania czy ekspresowych.

Często najłatwiej i najtaniej jest zarezerwować bilety na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika. Można także skorzystać z narzędzia do planowania podróży Entur, które zawiera sugestie dotyczące wszystkich rodzajów transportu publicznego w Norwegii. Bilety są również dostępne w automatach na większości dworców głównych, w kasach biletowych i na pokładzie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zakupu biletu w pociągu obowiązuje dopłata, a miejsca mogą być już zarezerwowane.

Widowiskowe, ale drogie A jeśli chce się podróżować własnym autem? Według standardów międzynarodowych ruch na autostradach i drogach w Norwegii jest stosunkowo niewielki. Główne trasy to drogi europejskie (oznaczone literą „E” przed numerem, np. E39), łączące norweskie miasta i Norwegię z innymi krajami.

Autostrady z ograniczeniami prędkości 90-110 km/h istnieją między Oslo a Trondheim, Oslo i Stavanger oraz Oslo i Halden (przy granicy szwedzkiej), a także między Trondheim a Bodø. Poza tym większość poza miastami to drogi jednopasmowe z ograniczeniem prędkości do 60-80 km/h.

Za korzystanie z wielu dróg w Norwegii trzeba płacić. Koszty te nazywane są bompenger i stawki różnią się w zależności od regionu, godziny i rodzaju auta. Aby zaoszczędzić na przejeździe płatnymi drogami, można skorzystać z systemu Autopass, który uprawnia kierowców do zniżek. Ich wysokość także różni się w zależności od części kraju i operatora, przykładowo w Rogaland, gdzie system bompenger obsługuje Skytteplass, nieposiadający umowy Autopass płacą 210 proc. więcej.

Norwegia oferuje wiele malowniczych przejażdżek. 18 z dróg krajowych nich zostało nazwanych Norweskimi Trasami Krajobrazowymi.

Źródła: Visit Norway, upnorway.com, Lonely Planet, expatarrivals.com, heartmybackpack.com, MojaNorwegia.pl