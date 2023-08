Koniec ciągłych korków w stolicy? Pod Oslofjord zbudują nowy tunel

Minister transportu Jon-Ivar Nygård ogłosił nową inwestycję na trasie E134. W 2024 roku rząd sfinansuje budowę nowego tunelu biegnącego pod Oslofjord. Odcinek ma odciążyć m.in. ruch drogowy w Oslo.

– Tunel to długo wyczekiwany projekt, który zmniejszy ryzyko różnych zagrożeń i poprawi dostępność komunikacyjną – powiedział 28 sierpnia minister transportu. Zwrócił także uwagę, że obecna konstrukcja biegnąca pod Oslofjord nie spełnia stawianych przed nią zadań. Przez ciągłe wypadki i inne nieprzewidziane zdarzenia często pozostaje zamknięta. – Nie jest to dobre rozwiązanie dla osób dojeżdżających do pracy, jak i społeczności biznesowej, która odpowiada m.in. za dostawy – dodał Jon-Ivar Nygård.



Koszt nowego połączenia na trasie E134 ma zamknąć się w kwocie 6,5 mld NOK. Wiosną 2022 roku Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) umieścił go na szczycie listy priorytetów inwestycji drogowych Norwegii. Formalności związane m.in. z wyłonieniem wykonawcy mają zakończyć się latem 2024 roku, poinformowała instytucja.