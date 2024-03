Saga linii Follobanen w toku. Prace remontowe w tunelu potrwają przynajmniej do grudnia

Konkretny termin faktycznego zakończenia prac na obu torach zostanie podany jesienią. Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Jedna z linii na trasie Follobanen w Blixtunnelen między Oslo a Ski zostanie zamknięta 15 kwietnia w celu wymiany linii energetycznych. Będzie to miało konsekwencje dla czasu odjazdu pociągów. Bane Nor nie wie na razie, jak długo połowa tunelu pozostanie wyłączona z ruchu. Planuje się, że remonty obu linii zostaną sfinalizowane do grudnia bieżącego roku.

Prace miały potrwać około sześciu miesięcy, ale norweskie koleje skorygowały termin do dziewięciu miesięcy w komunikacie prasowym z 13 marca. Konkretny termin faktycznego zakończenia prac na obu torach zostanie podany jesienią.

Miedź godna zaufania Pociągi kursujące dziś przez tunel Follobanen są zasilane z aluminiowych przewodów umieszczonych w dachu tunelu. W zeszłym roku odkryto, że miejscami kapie z niego woda alkaliczna, co ostatecznie spowodowało dymienie linii energetycznej.

Dlatego przewody w tunelu należy wymienić na miedziane, które lepiej znoszą przecieki, informuje Bane Nor. Aby zminimalizować konsekwencje dla podróżnych, prace będą prowadzone w okresie od 15 kwietnia do grudnia. Podczas gdy jeden przebieg będzie zamknięty, drugi pozostanie otwarty dla ruchu pociągów. Zgodnie z planem pierwsza linia będzie gotowa 22 lipca. Prace przy drugim przebiegu tunelu rozpoczną się w sierpniu, a ich zakończenie zaplanowano przed rozpoczęciem obowiązywania nowego planu tras na 2025 rok, co nastąpi w grudniu.

Od momentu otwarcia linia Follobanen naznaczona jest usterkami.Źródło: fot. Bane Nor/materiały prasowe

W tym samym okresie Bane NOR zajmie się także uszczelnieniem drobnych wycieków w tunelu oraz poszerzeniem rozstawu torów kolejowych.

Oba przejazdy tunelu w tunelu Blixtunnelen są otwarte dla ruchu w okresie 22 lipca-4 sierpnia. W tym okresie lokalna linia Østfoldbanen będzie natomiast zamknięta, ponieważ Bane Nor rozpocznie zaplanowane prace letnie.

Tak będzie wyglądała oferta pociągów: Do godz. 13:00 pociągi jadące w kierunku Oslo kursują normalnie na Follobanen, przez tunel. Pociągi z Oslo muszą kursować po Østfoldbanen (stara linia), a czas przejazdu wyniesie ok. 15-20 minut dłużej. Pociągi te mają wcześniejszą godzinę odjazdu.

Od 13:00 do końca dnia pociągi z Oslo kursują normalnie na Follobanen, przez tunel. Pociągi do Oslo muszą kursować po Østfoldbanen (stara linia), a czas przejazdu wyniesie ok. 15-20 minut dłużej.

L2/L2X Stabekk-Ski: kursuje jak zwykle co 15 minut. Odwołane zostaną odjazdy w godzinach szczytu linii L2X, za wyjątkiem dwóch odjazdów w godzinach porannych ze Ski.

R23 Oslo S-Ski/Moss: jeden odjazd na godzinę zostanie odwołany.

Pociągi jadące w godzinach szczytu kursują linią Østfold, a to oznacza, że ​​na starej linii będzie więcej pociągów niż normalnie. To sprawi, że ​​ruch pociągów będzie nieco bardziej podatny na opóźnienia, jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego. Szczegółowe informacje na stronie i w aplikacji przewoźnika Vy.

