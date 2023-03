Follobanen ponownie otwarte dla pasażerów

Bane NOR, Vy oraz Urząd ds. Kolei wskazali datę ponownego otwarcia Follobanen. Ruch pociągów na linii łączącej Oslo i Ski powróci 5 marca. Mieszkańcy czekali na usunięcie awarii prawie trzy miesiące.

– Istnieje ryzyko szczątkowe, ale na podstawie informacji otrzymanych od Bane NOR, uważamy je za dopuszczalne. Bane NOR zapewniło nas, że jest bardzo mało prawdopodobne, by tunel został ponownie zamknięty – poinformował 24 lutego Knut Sletta, dyrektor Urzędu ds. Kolei. Jak poinformowała spółka Bane NOR – operator linii – Blixtunnel pomyślnie przeszedł testy, w tym przejazd taboru z prędkością 200 km/h. Usunięto także wszystkie awarie, które uniemożliwiały powrót ruchu pasażerskiego. Jazdy próbne oraz analizy będą kontynuowane do 5 marca. Nie wpłyną jednak na planowaną datę ponownego otwarcia Follobanen.