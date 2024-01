Jeden z przejazdów Follobanen znów zamknięty. Tunel między Oslo a Ski z awarią

Ze względu na oblodzenie i ryzyko uszkodzenia obiektu jeden z torów tunelu Follobanen będzie zamknięty dla ruchu do niedzieli 28 stycznia włącznie. Trwają prace związane z uszczelnieniem dachu Blixtunnelen pomiędzy Ski a Oslo.

Drugi przejazd jest otwarty dla pociągów. Będą one kursować także lokalnymi trasami Østfoldbanen. Połączenia, na które wpłynie remont, to Oslo S-Ski, Follobanen, Stabekk-Moss, Østfoldbanen zachodnia linia, Oslo S-Halden (Göteborg), Østfoldbanen zachodnia linia i Oslo S-Rakkestad, Østfoldbanen wschodnia linia.

– Musimy uszczelnić odsłonięte miejsca wycieków. Ponadto istnieje ryzyko, że kapiąca woda może spowodować tworzenie się lodu nawet przy łagodniejszej pogodzie we wschodniej Norwegii – mówi Henning Bråtebæk, dyrektor wykonawczy Bane Nor w komunikacie prasowym.

Z powodu mrozów we wschodniej Norwegii woda z dachu jednego z tuneli w niektórych miejscach szybko zamarzła i zamieniła się w lód. Jeżeli sople lodu zbliżą się zbyt blisko części układu zasilania, może to doprowadzić do zwarcia, a z czasem do uszkodzenia układu.

Bane Nor od dawna zmaga się z awariami spowodowanymi wodą w tunelu Blix. Prowadziło to już wcześniej do problemów z zasilaniem i było głównym źródłem konfliktu pomiędzy operatorem kolejowym a generalnym wykonawcą AGJV. Od pierwszego zimnego okresu we wschodniej Norwegii na początku grudnia pracownicy Bane NOR sprawdzali dach trzy razy dziennie.