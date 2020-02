Rozpaczliwa sytuacja Widerøe. Likwiduje kilka tysięcy lotów

Likwidowane połączenia: * Bodø-Evenes: zlikwidowane * Andenes-Evenes: zlikwidowane. Nie zmienia się liczba lotów na trasie Bodø-Andenes. * Bodø-Svolvær: lot z Bodø o 6:50 znika z siatki połączeń w poniedziałek i wtorek. * Svolvær-Bodø : lot ze Svolvær o 7:30 znika z siatki połączeń w poniedziałek i wtorek. * Bodø Mo i Rana: lot z Bodø o 6:25 znika z siatki połączeń od czwartku do piątku. * Mo i Rana-Bodø: lot z Mo i Rana o 7:15 znika z siatki połączeń w czwartek piątek. * Florø-Oslo: lot z Florø o 9:25 znika z siatki połączeń w czwartki i piątki. * Bergen-Florø: lot o 22:00 znika z siatki połączeń w środę, czwartek i piątek. * Florø-Bergen: lot o 6:30 jest znika z siatki połączeń w czwartki i piątki. * Tromsø-Vadsø: lot o 10:25 z Tromsø znika z siatki połączeń w niedzielę. * Vadsø-Tromsø: lot o 11:55 z Vadsø znika z siatki połączeń w niedzielę. * Tromsø-Alta: lot z Tromsø o 8:20 znika z siatki połączeń. * Alta-Tromsø: lot z Alta o 9:15 znika z siatki połączeń. * Oslo-Hovden: lot z Oslo o 8:00 znika z siatki połączeń każdego dnia tygodnia od 1 kwietnia. * Hovden-Oslo: lot z Ørsta / Volda o 9:25 znika z siatki połączeń od 1 kwietnia. * Tromsø-Hammerfest: lot z Tromsø o 16:20 znika z siatki połączeń w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. * Hammerfest-Tromsø: lot z Hammerfest o 17:20 znika z siatki połączeń w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. * Bezpośrednia trasa Oslo-Sandnessjøen zostanie zamknięta w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. * Bezpośrednia trasa Oslo-Brønnøysund zostanie zamknięta w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. * Bezpośrednia trasa Oslo-Mo i Rana zostanie zamknięta w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. * Bezpośrednia trasa Oslo-Svolvær zostanie zamknięta w październiku i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. * Bezpośrednia trasa Oslo - Leknes zostanie zamknięta w październiku i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. * Bezpośrednia trasa Oslo-Namsos zostanie zamknięta w październiku, listopadzie, grudniu i marcu. Loty odbywają się od połowy kwietnia do września oraz w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym.~Widerøe

Kto zapewni transport?

Widerøe to najstarsza norweska linia lotnicza – powstała w 1934 roku. Oferuje swoim pasażerom połączenia do najdalszych zakątków Norwegii. Dla części osób loty tej linii to jedyna opcja transportu do odległych regionów kraju fiordów. Takie też było założenie Widerøe od początku powstania, by umożliwić podróżowanie do mniejszych czy trudno dostępnych miejsc. Likwidacja poszczególnych lokalnych połączeń to więc duży problem dla społeczności, która zostanie pozbawiona istotnego środka komunikacji, to również spore utrudnienie dla pracowników, którzy korzystali z połączeń linii, by dostać się do pracy na północy.