Rekordowa sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie. Norwegia na czele

Nigdy wcześniej w UE nie sprzedano większej liczby samochodów elektrycznych niż w 2022 roku. Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) pokazują, że wynik ten sięgnął ponad 1,1 miliona nowych pojazdów na prąd.

Odpowiada to wzrostowi o 28 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Samochody elektryczne stanowiły 12,1 proc. wszystkich sprzedanych nowych aut, czyli spośród 9,1 miliona sztuk sprzedanych na rynkach UE w 2022 roku.

Rok wcześniej odsetek ten wynosił 9,1 proc., podczas gdy w 2019 roku było to 1,9 proc. W ostatnim kwartale samochody z napędem alternatywnym po raz pierwszy wyprzedziły sprzedaż benzyny i oleju napędowego.

Norwegia jest liderem w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż nowych elbili. Aż 79 proc. wszystkich nowych samochodów osobowych sprzedanych w Norwegii w ubiegłym roku to auta elektryczne.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele elbili w Norwegii, w zeszłym roku zarejestrowano około 17 tys. nowych Tesli Model Y. To najwyższa liczba dla jednego modelu samochodów w ciągu jednego roku od ponad 50 lat, kiedy to zarejestrowano 16 699 Volkswagenów Garbusów. W grudniu 2022 zarejestrowano 4 tys. egzemplarzy Tesli Modelu Y, co również stanowiło miesięczny rekord tego samochodu.