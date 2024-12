Nowe rozkłady jazdy pociągów w Norwegii. Przybędzie kursów m.in. w święta

Niedziela 15 grudnia to czas corocznej zmiany trasy pociągów w Norwegii. Vy/materiały prasowe

Druga niedziela grudnia to coroczny dzień zmiany rozkładów jazdy pociągów w Norwegii. Oto, co obowiązuje od 15 grudnia 2024 roku według przewoźnika Vy.

Pasażerowie będą mogli liczyć na więcej kursów 17 maja, w okresie Świąt Bożego Narodzenia i sylwestra w przypadku kilku linii zarówno w Norwegii Wschodniej, jak i Zachodniej.

Od grudnia połączenia między Oslo a Gjøvik będą odbywać się co godzinę przez cały tydzień, także w weekendy w ciągu dnia. Jest to możliwe, ponieważ Bane NOR kończy obecnie prace nad nowym systemem sygnalizacji ERTMS na tym odcinku.

Ponadto w godzinach szczytu zostanie uruchomiony dodatkowy pociąg do Jaren, a kilka pociągów będzie zatrzymywać się w Stryken.

W maju otwarto podwójny tor pomiędzy Arną a Bergen, a podróżni otrzymali znacznie lepszą ofertę z odjazdami co kwadrans. Od grudnia będzie jeszcze więcej kursów do wyboru na tej trasie, zarówno rano, jak i wieczorem. Pojawi się nocny wyjazd z Bergen o godz 02:27 do Arny.

Linie kolejowe w południowej Norwegii.Vy/materiały prasowe

Z myślą o służbie zdrowia Na Vossebanen zaś pojawi się dodatkowy odjazd z Bergen o godz 22:29 i jeden z Voss o godz 21:08, od poniedziałku do soboty.

Przewoźnik Vy otrzymał opinie od pasażerów pracujących na wczesnych zmianach w szpitalu Haukeland, że niedziele są trudne, jeśli chodzi o transport, ponieważ pierwszy pociąg z Arny odjeżdża o godz. 07:08. Dlatego w tym roku priorytetem było dodanie dodatkowego wyjazdu w niedzielę rano, o godz 05:57.

W grudniu Follobanen ponownie otworzy oba tory, po zakończeniu prac Bane NOR. Dzięki temu podróżujący do i z Østfold/Follo będą przejeżdżać przez tunel w obu kierunkach, co w wielu przypadkach przyczyni się do skrócenia czasu transportu.

Usunięte kursy to odjazdy z Asker o 06:22 i 07:22 liniami RX11 Skien-Oslo S.

Rozkłady jazdy niektórych linii ulegają niewielkim zmianom. Pamiętajcie, aby sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy pociągów, którymi zwykle podróżujecie:

Źródła: Vy