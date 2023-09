Przejęcie linii lotniczych Widerøe przez Norwegian wstrzymane. Transakcja może być niekorzystna dla pasażerów

Norweski Urząd ds. Konkurencji tymczasowo odmawia zakupu linii lotniczych Widerøe przez Norwegian. Organ nadzorczy będzie miał jeszcze dwa miesiące na ocenę przejęcia firmy.

Obaj przewoźnicy będą jednak musieli poczekać do jesieni, kiedy to urząd podejmie decyzję. Póki co próba wykupienia trzeciej co do wielkości norweskiej linii lotniczej przez głównego konkurenta stoi pod znakiem zapytania.