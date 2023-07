Norwegian kupuje Widerøe. „Kamień milowy w historii norweskiego lotnictwa”

6 lipca linie lotnicze Norwegian poinformowały o przejęciu Widerøe. Cena zakupu wynosi ponad miliard koron, a przedstawiciele Norwegiana transakcję określają jako kamień milowy w historii lotnictwa w Norwegii.

Widerøe to najstarsza grupa lotnicza w Norwegii, zatrudniająca ponad 3500 pracowników. Grupa składa się ze spółek zależnych Widerøe Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS i Widerøe Asset AS. Obsługuje ponad 40 małych i średnich lotnisk w całej Norwegii, a także kilka większych lotnisk w Europie. Z kolei Norwegian lata na ponad 300 trasach do 114 miejsc w Skandynawii i Europie.