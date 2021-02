Zielone światło dla bezemisyjnych stref w Oslo i Bergen. Nie będzie w nich miejsca dla samochodów na benzynę i diesla

Stołeczne władze dążą do tego, aby Oslo stało się miastem niemal bezemisyjnym do 2030 roku. adobe stock/ licencja standardowa

Rada Miejska Oslo opracowuje plan stworzenia w stolicy Norwegii stref zerowej emisji, w których nie będzie się można przemieszczać samochodami na benzynę i diesla. Projekt o nazwie Bilfritt Byliv zakłada wykluczenie aut emitujących spaliny w obrębie Ring 1 do końca przyszłego roku, a następnie rozszerzenie go o Ring 2 w 2026 roku. Projekt wyznaczenia bezemisyjnych obszarów dotyczy również Bergen.

Po drogach krajowych nie tylko elektrykiem

W raporcie Bymiljøetaten, który będzie stanowił podstawę do dalszych prac, przyjęto, że strefa zerowej emisji będzie ograniczona tylko do dróg gminnych. Wiadomo, że rząd nie zezwoli na włączenie do nich krajowej sieci drogowej. Jak zaznaczył minister Rotevatn, do samych gmin będzie należała ocena szczegółów, na przykład czy należy przyznać zwolnienia dla transportu ciężkiego, jednak podkreślił, że strefy bez spalin mogą się przyczynić do przyspieszenia restrukturyzacji floty samochodowej, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw.