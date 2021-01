Ponad 20 tys. kierowców ciężarówek z zakazem dalszej jazdy: efekty kontroli Statens vegvesen

Źle zabezpieczone i zbyt ciężkie ładunki, niesprawne technicznie pojazdy, a także naruszenia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku - to efekty prawie 80 tys. kontroli pojazdów ciężarowych przeprowadzonych w 2020 przez Zarząd Dróg i Autostrad. Inspektorzy Statens vegvesen nieprawidłowości wykryli podczas prawie połowy inspekcji, a ponad 22 tysiącom kierowców zakazano dalszej jazdy.

Wiedzą, kogo sprawdzić

Nieprawidłowości wykryto podczas 36 778 kontroli, co stanowi ok. 46,5 proc. wszystkich przeprowadzonych inspekcji. Jak jednak podkreśla Statens, nie oznacza to, że połowa wszystkich ciężarówek, które jeżdżą po norweskich drogach, jest niesprawna technicznie. - Większość pojazdów ciężarowych jest sprawna, wszystko z nimi w porządku. To, że u tak wielu wybieranych do kontroli [ciężarówek - przyp. red.] wykryto nieprawidłowości, pokazuje, że wybieramy właściwe pojazdy. W ciągu roku nasze punkty kontrolne odwiedza około 500 tys. samochodów ciężarowych. Z tej liczby wytypowaliśmy 79 042 do dokładniejszej kontroli, podczas gdy większość kierowców mogła kontynuować jazdę. Nie chcemy opóźniać przejazdów tych kierowców, u których wszystko jest w porządku, ale powstrzymać tych, którzy nie przestrzegają prawa i przepisów, mogą więc stanowić zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg - tłumaczy szef działu Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.