Opony zimowe w Norwegii: za niewłaściwe ogumienie grożą mandaty

W przypadku samochodów i przyczep opony zimowe są obowiązkowe od 15 listopada do 31 marca. adobe stock/ licencja standardowa

Zima na norweskich trasach nie rozpieszcza, dlatego zarówno Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen), jak i norweska policja co roku podkreślają, jak ważne jest dostosowanie opon pojazdu do panujących w kraju fiordów warunków atmosferycznych i apelują do kierowców – szczególnie ciężarówek – o odpowiednie przygotowanie się do jazdy.

Poza wytycznymi co do ogumienia w konkretnych okresach roku i troską o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego warto mieć w pamięci także opłaty grożące np. za jazdę ze zbyt małą głębokością bieżnika lub bez odpowiednio oznakowanych opon zimowych. Wymagania odnośnie ogumienia wraz z obowiązującym taryfikatorem mandatów Statens vegvesen przypomina w komunikacie na swojej stronie.

Kiedy trzeba założyć opony zimowe? Wymóg posiadania co najmniej 5 milimetrów głębokości bieżnika do pojazdów powyżej 3,5 t obowiązuje między 1 listopada a pierwszą niedzielą po drugim dniu Wielkanocy. W przypadku okręgów Nordland, Troms i Finnmark natomiast – od 16 października do 30 kwietnia. Dla kamperów o wadze 3,5-7,5 t i przy tym samym podziale na daty i okręgi bieżnik opon musi mieć głębokość przynajmniej 3 mm. Poza tymi okresami kampery i pozostałe ciężkie pojazdy mogą być wyposażone w opony o średnicy 1,6 milimetra.

Za oponę zimową uznaje się oponę typu „błoto i śnieg” lub dodatkowo z tzw. symbolem alpejskim. Opona błotno-śniegowa jest oznaczona literami „M + S”, alternatywnie „MS”, „M&S” lub „MS”, natomiast w symbolu alpejskim widnieją 3 szczyty górskie i płatek śniegu. Opony zimowe mogą być z kolcami lub bez.

W przypadku samochodów i przyczep dla samochodów, z których każdy dopuszcza całkowitą masę powyżej 3500 kg, opony zimowe są obowiązkowe w okresie od 15 listopada do 31 marca. Nie dotyczy to samochodów kempingowych poniżej 7500 kg.

Na najtrudniejsze warunki: kolce lub łańcuch Popularne i praktyczne na norweskich drogach zimą, a w niektórych regionach nawet i przez dłuższy okres w roku, są opony z kolcami (piggdekk), dozwolone jednak tylko w czasie, w którym obowiązuje stosowanie opon o głębokości bieżnika co najmniej 5 mm. Zamiast kolców na oponach dla lepszej przyczepności można zamontować łańcuch i zabierać go ze sobą bez względu na porę roku, jeśli możliwe będzie wystąpienie na drodze np. lodu.

Samochód o masie powyżej 3500 kg wyposażony w opony z kolcami musi je mieć na kołach znajdujących się na tej samej osi. W przypadku montażu podwójnego, również w przyczepach, wystarczą opony z kolcami na jednym z kół. Pojazd musi mieć mniej więcej taką samą liczbę kolców we wszystkich piggdekkach.

Jeśli przyczepa jest zaprojektowana do prędkości powyżej 50 km/h i wyposażona w hamulec zasadniczy, na wszystkich kołach na wszystkich osiach muszą znajdować się opony z kolcami.

Mandaty za niewłaściwie dobrane opony w Norwegii Za jazdę ze zbyt płytkim bieżnikiem lub z nieodpowiednio oznakowanymi oponami można w Norwegii otrzymać karę grzywny. Oto obowiązujący taryfikator:

1000 NOK za oponę w przypadku pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 7500 kg włącznie;



2000 NOK za oponę w przypadku pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg;



Za brakujący łańcuch opłata wynosi:

750 NOK dla pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 7500 kg włącznie;



1200 NOK za pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg;



1500 NOK dla pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500 kg, które ciągną przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg;



Zakaz użytkowania pojazdu w przypadku niewystarczającej przyczepności może zostać nałożony niezależnie od mandatu lub upomnienia.



źródło: Statens vegvesen