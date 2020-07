Polska: od dziś samoloty mogą latać z pełnym obłożeniem. Wracają też kolejne połączenia międzynarodowe

Od 1 lipca przestaje obowiązywać limit pasażerów na pokładzie samolotów latających z i do Polski. Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z końca maja, na pokładzie można było zajmować maksymalnie połowę miejsc siedzących. Dziś także zniesiony zostaje zakaz lotów międzynarodowych do państw Europy czy Azji.