Opóźniony lub odwołany lot na wakacje? Pasażerowie mają prawo do odszkodowania

W przypadku braku uzyskania akceptacji skargi z linią lotniczą lub biurem podróży sprawa może zostać przesłana do Rady ds. Reklamacji Transportu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Rozpoczął się sezon wakacyjnych urlopów, a co za tym idzie, wzmaga się ruch na lotniskach nie tylko w Europie, ale także w Azji czy Ameryce Północnej. Gdy letnia siatka połączeń jest gęstsza, istnieje większe ryzyko, że lot będzie opóźniony lub nawet odwołany.

Aby oszczędzić na bilecie, wielu pasażerów nie decyduje się na dodatkowe opłaty związane z ubezpieczeniem czy zapewnieniem sobie prawa do zmiany rezerwacji. Mimo to istnieją sytuacje, w których podróżnym przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Można otrzymać nawet 600 euro Jeśli lot jest opóźniony o więcej niż trzy godziny, można być uprawnionym do odszkodowania nawet do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy jednak od tego, jak długa jest podróż: 250 euro za loty do 1500 kilometrów, 400 euro za loty od 1500 do 3500 kilometrów i 600 euro za jeszcze dłuższe loty.

Stawki są ustandaryzowane, a program został przyjęty rozporządzeniem UE w 2004 roku.

Ponadto można otrzymać pokrycie kosztów jedzenia i picia, zakwaterowania, a także transportu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Jeśli lot został odwołany, to moment powiadomienia o tym fakcie oraz propozycja odpowiedniej zmiany rezerwacji decydują o tym, czy pasażerowi należy się ustawowe odszkodowanie.

Poza tym, że opóźnienie musi wynosić co najmniej trzy godziny, to nie może być ono (podobnie jak odwołanie lotu) spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, takimi jak burze, terroryzm, niepokoje polityczne czy kataklizmy. Jednak to w gestii linii lotniczych leży zapewnienie podróżnym alternatywy odpowiednio wcześniej.

Do nadzwyczajnych okoliczności wliczają się także strajki, jednak w przypadku skandynawskich linii zdarzyły się sprawy wygrane przez pasażerów po odwołaniu się do Norweskiej Komisji ds. Reklamacji Transportu. Konflikty ostatecznie rozstrzygał sąd.

Po strajku pilotów SAS w 2019 roku latem 2021 Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że konsumenci mają prawo do odszkodowania za podróże odwołane z powodu protestu.

Podróżni muszą walczyć o swoje prawa Jak powinien wyglądać proces składania reklamacji? W przypadku opóźnienia należy skontaktować się z linią lotniczą, ponieważ podróżni mają prawo do posiłków podczas oczekiwania na lot. Po locie trzeba jak najszybciej złożyć uzasadnioną skargę do linii lotniczej, załączając niezbędne dokumenty, takie jak numer lotu i bilety. Formularze skarg można znaleźć na stronach internetowych linii lotniczych. Jeśli podróż została zarezerwowana za pośrednictwem biura podróży, możliwe jest również złożenie reklamacji w biurze.

Aby zniwelować ryzyko problemów podczas ubiegania się o odszkodowanie, lepiej kupić bilety bezpośrednio w linii lotniczej, a nie przez portal rezerwacyjny. stock.adobe.com/licencja standardowa

W przypadku braku uzyskania akceptacji skargi z linią lotniczą lub biurem podróży sprawa może zostać przesłana do Rady ds. Reklamacji Transportu (Transportklagenemnda) w celu jej rozpatrzenia. Ogółem rada zajmie się wszelkimi sprawami, od problemów podczas rezerwacji po incydenty na lotnisku lub w trakcie lotu, takie jak opóźnienie, odwołanie, zagubiony lub uszkodzony bagaż oraz brak zakwaterowania i pomocy.

Do tej pory w 2023 r. aż 85 proc. reklamacji, którymi zajmowały się odpowiednie podmioty, zakończyło się w całości lub w części na korzyść pasażera.

– Tak wysoki odsetek pozytywnych decyzji wcale nie jest pozytywny, ale niestety raczej stanowi wyraźny sygnał, że branża nie traktuje klientów poważnie i w praktyce pozbawia ich przysługujących im odszkodowań – powiedziała dyrektor Norweskiej Rady Konsumentów (Forbrukerrådet) Inger Lise Blyverket w komunikacie prasowym.

– Fakt, że tak wiele spraw kończy się na korzyść pasażera mówi nam, że linie lotnicze w praktyce mają zbyt słabą obsługę klienta. Zamiast przyznać rację konsumentowi, firmy zmuszają go do zgłoszenia się do organu obsługującego skargi. To jest niedopuszczalne – dodała Blyverket.

Uważa ona, że w politykę zachowania linii lotniczych wobec podróżnych w Norwegii powinien zaingerować minister transportu.

Istnieje także kilka firm zajmujących się obsługą skarg, które pomagają poszkodowanym pasażerom. Pobierają one zapłatę w formie prowizji od odszkodowania. Wśród nich są Airhelp, Flyhjelp i Flydejendeiner.no.

Lepiej bezpośrednio u przewoźnika Aby zniwelować ryzyko problemów podczas ubiegania się o odszkodowanie, lepiej kupić bilety bezpośrednio w linii lotniczej, a nie przez portal rezerwacyjny. Przegląd skarg w Radzie ds. Reklamacji Transportu pokazuje, że wiele z nich jest powiązanych z zakupami za pośrednictwem portali rezerwacyjnych.

Problem, który często może się pojawić w przypadku rezerwacji przez portal, polega na tym, że ma się rezerwację na dwa różne loty i trzeba odebrać bagaż podczas międzylądowania. Gdy przegapi się następny lot i utknie w połowie drogi, żadna z linii lotniczych nie weźmie za to wówczas odpowiedzialności, a kontakt z firmą rezerwacyjną jest często niemożliwy.

Źródła: Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego, Norweska Rada Konsumentów, Flyhjelp, Kapital