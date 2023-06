Wraca połączenie z Polski do Oslo. Zapewni je Norwegian

Loty z portu w Goleniowie do stolicy Norwegii wystartują ponownie już 24 czerwca. stock.adobe.com/ fot.rebius/ tylko do użytku redakcyjnego

Po przerwie w sezonie zimowym pasażerowie ze Szczecina znów będą mogli korzystać z bezpośredniego połączenia do Oslo. Trasę będzie obsługiwała linia Norwegian.

Loty z portu w Goleniowie do stolicy Norwegii wystartują ponownie już 24 czerwca. W harmonogramie przewidziane są dwa kursy tygodniowo: we wtorki o 9:00 i w soboty o 9:30. W te same dni powroty z Oslo przewidziane są w godzinach odpowiednio o 6:50 i 7:20.