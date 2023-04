Nowa usługa Wizz Air: abonament na loty

Nieoficjalnie mówi się, że do wyboru będą abonamenty w dwóch cenach Markus Mainka - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Węgierskie linie lotnicze wprowadzają nową ofertę: WIZZ MultiPass, czyli abonament, który za stałą miesięczną opłatą pozwala pasażerom podróżować do i z miasta rodzinnego.

Najpierw Polska

Polska będzie pierwszym krajem, który przetestuje nową usługę. - Cieszymy się, że możemy wprowadzić nowy, długo oczekiwany produkt dla naszych klientów podróżujących z Polski. Usługa WIZZ MultiPass to świetna okazja dla osób często podróżujących, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych cen bez względu na porę roku. Wierzymy, że dzięki innowacyjnemu produktowi nasi pasażerowie z Polski będą mieli jeszcze więcej możliwości podróżowania do swoich ulubionych destynacji lub odkrywania nowych i zmiany destynacji co miesiąc z abonamentem - mówi Alexandra Avadanei z Wizz Air, cytowana w oświadczeniu.