Nowe stawki mandatów w Norwegii. Kary za wykroczenia drogowe wzrosną wraz z... inflacją

Od 15 marca stawki mandatów ponownie wzrosną. Przykładowo kara grzywny za rozmowę przez telefon komórkowy podczas prowadzenia auta zmieni się i zamiast 10 200 będzie wynosić 10 450 koron. To samo dotyczy naruszenia obowiązku ustąpienia pierwszeństwa lub przejechania na czerwonym świetle.

W połowie miesiąca stawki grzywien zostaną dostosowane do ogólnego wzrostu cen w Norwegii, podwyżka kwot mandatów wyniesie 2,6 proc. Ostatnia korekta stawek miała miejsce 1 lutego 2024 r. (4,9 proc.), w 2023 roku wzrost wyniósł 30 proc.

Czy jednak wyższe mandaty faktycznie przyczyniają się do mniejszej liczby wykroczeń drogowych i wypadków komunikacyjnych? Na łamach norweskiej prasy pyta o to Ingunn Handagard z biura prasowego Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF). Podkreśla, że ​​ani w ubiegłym roku, ani podczas tegorocznego przesłuchania w sprawie stawek mandatów nie pojawiły się żadne dowody potwierdzające tezę, że rosnące kary finansowe przyczyniają się do zredukowania problemów na drogach.