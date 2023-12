Mandaty w Norwegii znów wyższe? Nawet 10 000 koron za korzystanie z telefonu za kółkiem

W lutym tego roku stawki mandatów za naruszenia przepisów ustawy o ruchu drogowym wzrosły o 30 proc. Teraz rząd chce ponownie podnieść kwoty kar dla kierowców. Przykładowo grzywna za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy zostałaby ustalona na wysokość 10 200 koron.

W nocie konsultacyjnej rządu korektę w górę uzasadniono w następujący sposób:



„Stawki kar zostały tak ustalone, aby uproszczone mandaty miały jak największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to znaczy zapobiegały zachowaniom niebezpiecznym w ruchu drogowym o wysokim ryzyku wypadku. Pożądane jest, aby skutek kary, który powinien przyczynić się do zmiany zachowania osoby ukaranej, nie ulegał stopniowemu zmniejszeniu w stosunku do pierwotnej wysokości kary. Ministerstwo Sprawiedliwości i Gotowości na Sytuacje Kryzysowe uważa zatem za właściwe podniesienie stawek kar odpowiednio do zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich w latach 2023-2024.”