30 kwietnia 2026 13:22
Nowe kamery widzą więcej niż myślisz. Technologia wyłapie nawet ukryte wykroczenia
Nowe możliwości kamer drogowych. Technologia zawita do Norwegii?
Kąt ustawienia urządzenia pozwala uchwycić telefon trzymany nawet na kolanach. Zwiększa to skuteczność kontroli. Obecne fotoradary w Norwegii mogą mierzyć wyłącznie prędkość. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Nowe rozwiązanie znacząco rozszerza zakres wykrywanych wykroczeń.
Policja obecnie ma problem nie tylko z wykryciem, ale też z udowodnieniem wykroczenia.Fot. stock.adobe.com/ fot. Roland Magnusson/ tylko do użytku redakcyjnego
Problem z egzekwowaniem przepisów
Każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad 100 osób. Jedną z przyczyn jest tzw. brak pozyskiwania informacji przez kierowcę. Oznacza to sytuację, gdy wykluczono inne czynniki i wskazano na brak uwagi kierowcy. Korzystanie z telefonu wpisuje się w ten problem. Może odpowiadać za więcej zdarzeń, niż pokazują statystyki.
