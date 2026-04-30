Nowe kamery widzą więcej niż myślisz. Technologia wyłapie nawet ukryte wykroczenia

Nowa technologia może wykrywać kierowców korzystających z telefonu podczas jazdy. System działa już w kilku krajach. Może trafić także do Norwegii.

Zbyt wielu kierowców sięga po telefon podczas prowadzenia auta, co jest nielegalne i grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie stanowi poważne zagrożenie dla życia. Nowe kamery mogą znacząco zwiększyć wykrywalność takich naruszeń.

Nowe możliwości kamer drogowych. Technologia zawita do Norwegii? Technologię opracowano w Australii. System jest już wykorzystywany także w częściach Anglii i USA. Kamery wykrywają nie tylko przekroczenia prędkości, a rejestrują także brak zapiętych pasów oraz używanie telefonu podczas jazdy. Mogą być montowane na stałe lub przenoszone między lokalizacjami.



Kąt ustawienia urządzenia pozwala uchwycić telefon trzymany nawet na kolanach. Zwiększa to skuteczność kontroli. Obecne fotoradary w Norwegii mogą mierzyć wyłącznie prędkość. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Nowe rozwiązanie znacząco rozszerza zakres wykrywanych wykroczeń.

Policja obecnie ma problem nie tylko z wykryciem, ale też z udowodnieniem wykroczenia.

Problem z egzekwowaniem przepisów Obecnie norweska policja ma trudności z udowodnieniem nielegalnego korzystania z telefonu. Kontrole wymagają dużych zasobów i często są nieskuteczne. Nowa technologia może odciążyć służby. Trygg Trafikk (organizacja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego) wskazuje na konieczność przetestowania jej w Norwegii.



Każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad 100 osób. Jedną z przyczyn jest tzw. brak pozyskiwania informacji przez kierowcę. Oznacza to sytuację, gdy wykluczono inne czynniki i wskazano na brak uwagi kierowcy. Korzystanie z telefonu wpisuje się w ten problem. Może odpowiadać za więcej zdarzeń, niż pokazują statystyki.

