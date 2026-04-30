Nowe kamery widzą więcej niż myślisz. Technologia wyłapie nawet ukryte wykroczenia

Nowa technologia może wykrywać kierowców korzystających z telefonu podczas jazdy. System działa już w kilku krajach. Może trafić także do Norwegii.
Kluczowe znaczenie ma specjalny kąt ustawienia kamery. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Zbyt wielu kierowców sięga po telefon podczas prowadzenia auta, co jest nielegalne i grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie stanowi poważne zagrożenie dla życia. Nowe kamery mogą znacząco zwiększyć wykrywalność takich naruszeń.
Przeczytaj również Norwegia zaostrza przepisy drogowe. Nadchodzą kontrowersyjne zmiany

Nowe możliwości kamer drogowych. Technologia zawita do Norwegii?

Technologię opracowano w Australii. System jest już wykorzystywany także w częściach Anglii i USA. Kamery wykrywają nie tylko przekroczenia prędkości, a rejestrują także brak zapiętych pasów oraz używanie telefonu podczas jazdy. Mogą być montowane na stałe lub przenoszone między lokalizacjami.

Kąt ustawienia urządzenia pozwala uchwycić telefon trzymany nawet na kolanach. Zwiększa to skuteczność kontroli. Obecne fotoradary w Norwegii mogą mierzyć wyłącznie prędkość. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Nowe rozwiązanie znacząco rozszerza zakres wykrywanych wykroczeń.

Policja obecnie ma problem nie tylko z wykryciem, ale też z udowodnieniem wykroczenia.Fot. stock.adobe.com/ fot. Roland Magnusson/ tylko do użytku redakcyjnego

Problem z egzekwowaniem przepisów

Obecnie norweska policja ma trudności z udowodnieniem nielegalnego korzystania z telefonu. Kontrole wymagają dużych zasobów i często są nieskuteczne. Nowa technologia może odciążyć służby. Trygg Trafikk (organizacja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego) wskazuje na konieczność przetestowania jej w Norwegii.

Każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad 100 osób. Jedną z przyczyn jest tzw. brak pozyskiwania informacji przez kierowcę. Oznacza to sytuację, gdy wykluczono inne czynniki i wskazano na brak uwagi kierowcy. Korzystanie z telefonu wpisuje się w ten problem. Może odpowiadać za więcej zdarzeń, niż pokazują statystyki.
Obecne przepisy nie dopuszczają użycia takich kamer poza pomiarem prędkości. Trygg Trafikk apeluje o szybkie zmiany prawa. Organizacja wskazuje, że rozwiązanie działa już w innych krajach.
Ambasador
1 dzień temu
Yebać karać nie wyróżniać w wolnych chwilach prześlad****wać . Totalny zamordyzm kontrola na każdym kroku . Jest coraz gorzej . Kontrola telefonu aplikacji z których ludzie korzystają . Kontrola zakupów co gdzie za ile i broń boże gotówką
Rizzonator
1 dzień temu
Nie denerwuj się, bo Ci żyłka pęknie. Życie jest piękne
bonzo67
1 dzień temu
Rizzonator zyj dalej w nieświadomości pozdro dla kumatych
Ryszard z Drammen
1 dzień temu
Jeśli ma to zwiększyć bezpieczeństwo oraz ograniczyć osoby korzystające z telefonu podczas jazdy, to jestem za. Pozdrawiam.
Obserwator
13 godzin temu
W centrum Oslo prochy sprzedają na ulicach, tam problemu nie widzą. Każdy może kupić, dzieci też.
Safeman
12 godzin temu
Twoim zdaniem korzystanie z telefonu podczas jazdy jest w porządku? Przecież to niebezpieczne. To jest realny problem. Jesli nie korzystasz z telefonu podczas jazdy to taka nowość nie powinna być problemem.
oo
12 godzin temu
a korzystanie z ogromnego ekranu dotykowego podczas jazdy jest w porządku? Przecież to niebezpieczne. To jest realny problem
w tesli nawet biegi musisz zmieniac na tablecie
Zdzichu
10 godzin temu
Przecież z telefonu podczas jazdy możesz też korzystać. Tylko musi być zamocowany. Ekrany Tesli nie trzymasz w dłoni, ani nie masz na kolanach.
m
8 godzin temu
ale jest na srodku i ponizej deski jak patrzysz na niego to nie widzisz drogi i masz jedna reka zajeta
Bob
9 godzin temu
Tak, w centrym Oslo mozna, bo tam diluja i kupuja w wiekszosci Norwegowie, a gdyby to wyszlo w statystykach to ojojoj, jak to mozliwe... Masa klopotow. Natomiast na obrzezach czasem nawet ze smiglowcow kozystaja. I statystyki wychodza prawidlowe. Realia? Vest kant Oslo i Baerum sa cale bielutkie.
