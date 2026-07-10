Nowa opłata dla kierowców coraz bliżej? Zapłacą wszyscy

Nowa opłata drogowa dla wszystkich pojazdów budzi sprzeciw w Norwegii. Pomysł dotyczy także samochodów elektrycznych. Według sondażu dla Nettavisen większość badanych ocenia go negatywnie.

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Opłata kilometrowa dla wszystkich pojazdów znalazła się w propozycjach Komisji Podatkowej, przedstawionych 24 czerwca. Chodzi o zastąpienie obecnej opłaty za korzystanie z dróg, która obejmuje paliwa, ale nie obejmuje energii elektrycznej.



Po publikacji propozycji pojawiła się krytyka ze strony Partii Centrum. Bjørn Arild Gram, rzecznik partii ds. finansów, napisał, że opłata kilometrowa może stać się „bombą kosztową” dla norweskich kierowców, niezależnie od tego, czy jeżdżą na prąd, diesel czy benzynę. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) zajęła ostrożniejsze stanowisko.

Kierowcy mówią nie. Sondaż pokazuje skalę sprzeciwu Z badania Infact dla Nettavisen wynika, że 42,7 proc. ankietowanych jest bardzo negatywnie nastawionych do propozycji. Kolejne 12,5 proc. ocenia ją negatywnie. Poparcie jest niższe. Nieco ponad 18 proc. badanych pozytywnie patrzy na pomysł zbadania takiej opłaty.



NAF nie odrzuca całej idei. Organizacja wskazuje, że można rozważyć zasadę rozłożenia opłat na większą grupę kierowców, także właścicieli aut elektrycznych. Warunek dotyczy łącznego obciążenia. Według NAF nie powinno ono wzrosnąć.

Obecny system skonstruowany jest tak, że opłat nie ponoszą kierowcy pojazdów elektrycznych.Fot. Pxhere/zdjęcie poglądowe

Elektryki też w systemie. Organizacja stawia warunek Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych (Elbilforeningen) nie jest zaskoczone wynikami sondażu. Christina Bu, szefowa organizacji, pyta jednak, na co dokładnie odpowiadali badani. Jej zdaniem znaczenie ma konstrukcja opłaty. Ważne jest też, czy nowa danina miałaby dojść do obecnych opłat, czy je zastąpić.



Bu ocenia, że właściciele aut elektrycznych mogą uczestniczyć w kosztach korzystania z dróg. Wskazuje jednak, że już dziś płacą wyższą opłatę ubezpieczeniową od ruchu drogowego niż właściciele aut spalinowych. Argumentem za tą różnicą był brak opłaty drogowej od prądu. Dlatego Elbilforeningen zakłada usunięcie tego elementu, gdyby wprowadzono nową opłatę.

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12 mld mniej w kasie. Komisja wskazuje powód zmian Obecna opłata drogowa dotyczy paliw. Nie obejmuje energii elektrycznej. Komisja Podatkowa szacuje, że rozwój elektromobilności oznacza dla państwa 12 mld koron mniej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Dlatego proponuje system obejmujący wszystkie pojazdy.



Według komisji obecne zasady prowadzą do różnej wyceny korzystania z dróg. Chodzi o wypadki, korki, hałas, zużycie nawierzchni oraz emisje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Na norweskich drogach jest obecnie około 1 mln aut elektrycznych, 1 mln diesli i 0,5 mln samochodów benzynowych. Komisja wskazuje, że rosnący udział elektryków zmienia podział kosztów.



W pracach Komisji Podatkowej brały udział wszystkie partie parlamentarne poza Czerwonymi i Partią Postępu. Większość komisji chce, by na krótki okres wprowadzono prostą opłatę kilometrową jako możliwy zamiennik obecnego systemu.