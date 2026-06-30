Inwestycja za miliardy w Norwegii. Pierwszy taki obiekt na świecie

Grupa AF (AF Gruppen) została wskazana przez Norweski Zarząd Wybrzeża (Kystverket) do kontraktu na budowę tunelu dla statków Stad. Będzie to pierwszy taki obiekt na świecie. Wartość umowy oszacowano na 5,6 mld koron norweskich.

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Kontrakt obejmuje szczegółowe projektowanie i budowę. Kystverket wybrał AF Gruppen w formule generalnego wykonawstwa, a projekt dotyczy pełnego tunelu dla ruchu statków wraz z niezbędnymi instalacjami. Prace fizyczne mają ruszyć na początku 2027 roku. Budowa potrwa około 5 lat.

Tunel dla statków. Skala inwestycji w Norwegii powala Tunel Stad ma mieć 1700 metrów długości. Kystverket podaje, że otwór tunelu będzie około 20 razy większy niż w przypadku tunelu drogowego. Obiekt powstanie z myślą o ruchu morskim. Ma umożliwić bezpieczną żeglugę obok Stadlandet w okręgu Vestland.



Z tunelu skorzystają duże jednostki. Według informacji z projektu będą to statki do wielkości jednostek Kystruten i Hurtigruten. Tunel ma objąć wszystkie potrzebne instalacje. AF Gruppen realizuje projekt na zlecenie Kystverket.

O budowie mówiło się w Norwegii od wielu lat.Wizualizacja: Norweska Administracja Wybrzeża

O projekcie mówili od dawna. Teraz czas na budowę AF Gruppen pracowała nad projektem w fazie ofertowej. W działaniach uczestniczyła także firma doradcza Norconsult, która wspierała wykonawcę przy rozwijaniu rozwiązań dla Kystverket. To etap poprzedzający właściwe prace budowlane. Teraz projekt przechodzi do kolejnej fazy.



Prezes AF Gruppen Amund Tøftum podkreślił, że wykonawca rzadko ma możliwość pracy przy tak szczególnym projekcie infrastrukturalnym. Wskazał też na lokalne, krajowe i międzynarodowe zainteresowanie inwestycją. Firma podziękowała Kystverket za zaufanie. AF Gruppen zapowiada współpracę przy realizacji zadania.

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