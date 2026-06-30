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  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

30 czerwca 2026 09:03

Inwestycja za miliardy w Norwegii. Pierwszy taki obiekt na świecie

Grupa AF (AF Gruppen) została wskazana przez Norweski Zarząd Wybrzeża (Kystverket) do kontraktu na budowę tunelu dla statków Stad. Będzie to pierwszy taki obiekt na świecie. Wartość umowy oszacowano na 5,6 mld koron norweskich.
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Inwestycja za miliardy w Norwegii. Pierwszy taki obiekt na świecie
AF Gruppen zbuduje tunel dla statków Stad na zlecenie Norweskiej Administracji Wybrzeża. Wizualizacja: Norweska Administracja Wybrzeża
Podsumowanie artykułu
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Kontrakt obejmuje szczegółowe projektowanie i budowę. Kystverket wybrał AF Gruppen w formule generalnego wykonawstwa, a projekt dotyczy pełnego tunelu dla ruchu statków wraz z niezbędnymi instalacjami. Prace fizyczne mają ruszyć na początku 2027 roku. Budowa potrwa około 5 lat.
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Tunel dla statków. Skala inwestycji w Norwegii powala

Tunel Stad ma mieć 1700 metrów długości. Kystverket podaje, że otwór tunelu będzie około 20 razy większy niż w przypadku tunelu drogowego. Obiekt powstanie z myślą o ruchu morskim. Ma umożliwić bezpieczną żeglugę obok Stadlandet w okręgu Vestland.

Z tunelu skorzystają duże jednostki. Według informacji z projektu będą to statki do wielkości jednostek Kystruten i Hurtigruten. Tunel ma objąć wszystkie potrzebne instalacje. AF Gruppen realizuje projekt na zlecenie Kystverket.

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O budowie mówiło się w Norwegii od wielu lat.

O budowie mówiło się w Norwegii od wielu lat.Wizualizacja: Norweska Administracja Wybrzeża

O projekcie mówili od dawna. Teraz czas na budowę

AF Gruppen pracowała nad projektem w fazie ofertowej. W działaniach uczestniczyła także firma doradcza Norconsult, która wspierała wykonawcę przy rozwijaniu rozwiązań dla Kystverket. To etap poprzedzający właściwe prace budowlane. Teraz projekt przechodzi do kolejnej fazy.

Prezes AF Gruppen Amund Tøftum podkreślił, że wykonawca rzadko ma możliwość pracy przy tak szczególnym projekcie infrastrukturalnym. Wskazał też na lokalne, krajowe i międzynarodowe zainteresowanie inwestycją. Firma podziękowała Kystverket za zaufanie. AF Gruppen zapowiada współpracę przy realizacji zadania.
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Stad skipstunnel ma powstać jako kompletny korytarz morski. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na początek 2027 roku. Po zakończeniu budowy jednostki pływające mają zyskać nową trasę przez jeden z najbardziej wymagających odcinków wybrzeża Norwegii.
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Co to jest tunel dla statków?
Kiedy tunel będzie gotowy?
Jakie statki wjadą do tunelu?
Co to da ludziom w Vestland?
Czemu Stadlandet jest groźne?
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