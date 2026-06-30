30 czerwca 2026 09:03
Inwestycja za miliardy w Norwegii. Pierwszy taki obiekt na świecie
Tunel dla statków. Skala inwestycji w Norwegii powala
Z tunelu skorzystają duże jednostki. Według informacji z projektu będą to statki do wielkości jednostek Kystruten i Hurtigruten. Tunel ma objąć wszystkie potrzebne instalacje. AF Gruppen realizuje projekt na zlecenie Kystverket.
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O projekcie mówili od dawna. Teraz czas na budowę
Prezes AF Gruppen Amund Tøftum podkreślił, że wykonawca rzadko ma możliwość pracy przy tak szczególnym projekcie infrastrukturalnym. Wskazał też na lokalne, krajowe i międzynarodowe zainteresowanie inwestycją. Firma podziękowała Kystverket za zaufanie. AF Gruppen zapowiada współpracę przy realizacji zadania.
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