Norweskie media skrytykowały Polaka. Problemem były nieodpowiednie opony

Trzykrotnie w ciągu jednej doby – tyle razy droga E10, łącząca Å w Norwegii z Luleå w Szwecji, została zablokowana pod koniec marca. Na kilka godzin. Norweskie media podjęły temat „polskiej ciężarówki” nie dość dobrze przygotowanej do jazdy w trudnych warunkach. Jak się przygotować na mróz, lód i śnieg północnej Norwegii, by uniknąć takich problemów? I czy przerzucanie całej odpowiedzialności na kierowcę było słuszne?

Norwegowie komentujący sprawę w NRK narzekają na kiepskie przygotowanie zagranicznych kierowców, zarówno teoretyczne (brak wiedzy o warunkach na tutejszych drogach), jak i praktyczne (nieodpowiedni sprzęt). Ciężarówka z przyczepą, która spowodowała zator najpierw w Kåringen, potem w okolicy Kanstadbotn i wreszcie nieopodal Lakså, miała za słabe opony i łańcuchy. To plus obfite opady śniegu, nagły atak zimy w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, okazało się mieszanką wybuchową.

Może więc problemem jest także nieprzystawalność prawa do zwyczaju, do lokalnej, wynikającej z doświadczenia, a nie przepisów, wiedzy, które opony zimowe są naprawdę zimowe, a których lepiej uniknąć, bo Norweg – jak Hansen – uznałby je jedynie za „porządne opony letnie”? Na stronie NRK nie zajęto się jednak tego typu wątpliwościami. Autor tekstu wolał skupić się na lekkiej kpinie z polskiego kierowcy. Gdyby nie taka była intencja artykułu, uznano by za nieprzydatną scenkę rodzajową opisaną w wywiadzie: „Co powiedział kierowca, gdy przyjechaliście i uratowaliście go drugi raz tego samego dnia? Nie powiedział za wiele, nie znał angielskiego”. Nieprzyjemności z policją odbywały się już po polsku, dzięki obecności tłumacza.