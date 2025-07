Norweskie drogi niebezpieczne dla motocyklistów. Służby ostrzegają przed sezonem wakacyjnym

Według Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) tegoroczne lato może się okazać najniebezpieczniejszym od lat, jeśli chodzi o motocyklistów. Służby apelują do kierowców o odpowiednie reakcje w przypadku bycia świadkiem wypadku z udziałem jednośladu, a do ich użytkowników – o rozwagę i ostrożność .

Z raportów wynika, że w Norwegii do większości wypadków dochodzi na popularnych trasach turystycznych – malowniczych, ale pełnych zakrętów i leżących daleko od ośrodków miejskich. Pracownicy medyczni zwracają uwagę, że motocykliści są wyjątkowo narażeni na ciężkie obrażenia, a także proszą samych użytkowników jednośladów o rozwagę – dostosowanie prędkości do swoich umiejętności, obserwację trasy i jazdę w sposób dający przestrzeń na manewry.

Statens vegvesen przypomina również, że każdy, kto pierwszy dojeżdża do wypadku, ma obowiązek zatrzymać się i pomóc. Kierowcy powinni znać podstawowe zasady: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie służb pod numer 113, zdjęcie kasku osobie nieprzytomnej przy jednoczesnym wsparciu głowy i szyi, podjęcie czynności resuscytacyjnych, a następnie pozostanie na miejscu do przyjazdu ratowników.

Eksperci wzywają do ostrożności i przejrzystego planowania tras – nawet krótkie wyprawy mogą zakończyć się tragicznie, jeśli zabraknie do niej pełnego przygotowania oraz świadomości potencjalnych zagrożeń na zakrętach i odcinkach poza miastem.

W 2024 roku na norweskich drogach zginęło 20 motocyklistów, co stanowiło około 20 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Ponadto w ubiegłym roku zanotowano 143 ciężkie obrażenia motocyklistów w ruchu ulicznym. Tylko w maju zginęło aż sześciu motocyklistów, co stanowiło 60 proc. wszystkich ofiar w tamtym miesiącu. Już do połowy 2025 roku liczba ofiar wzrosła do 12, co potwierdza wysokie ryzyko wypadków tej grupy drogowej.