Tragiczny bilans w Norwegii. Więcej osób tonie niż ginie na ulicach

W listopadzie w Norwegii doszło do czterech utonięć. Od początku roku w tego typu zdarzeniach zginęło już 88 osób. To wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najczęstsze przyczyny zgonów w życiu zawodowym: w Norwegii to nie wypadki

Toną głównie mężczyźni

W listopadzie do utonięć dochodziło w różnych okolicznościach – od upadków z lądu, przez wypadki na łodziach rekreacyjnych, po samochód, który wpadł do wody. Ofiarami byli wyłącznie dorośli mężczyźni w wieku od 29 do 59 lat. Tragedie te miały miejsce w Rogaland, Vestland, Nordland i Trøndelag. Na przestrzeni całego roku aż 76 mężczyzn i 12 kobiet straciło życie w tego typu wypadkach.