Ruszyły wzmożone kontrole drogowe w Norwegii – głównie w trosce o motocyklistów

Norweska Policja Ruchu Drogowego (UP) kilka razy w roku przeprowadza tygodniowe akcje kontrolne. Właśnie rusza jedna z takich kampanii – tym razem priorytetem są pomiary prędkości oraz szczególna uwaga poświęcona motocyklistom.

– Tegoroczny sezon motocyklowy rozpoczął się dramatycznie na południu kraju. Już kilku motocyklistów straciło życie, co jest prawdziwą tragedią – napisał na swoim profilu na Facebooku Knut Smedsrud, dyrektor UP.

– Apelujemy do wszystkich motocyklistów, zarówno tych jeżdżących lekkimi, jak i cięższymi maszynami, o szczególną ostrożność. Pamiętajcie, że na drodze jesteście mniej widoczni – zadbajcie o to, by inni kierowcy was dostrzegli, i podejmujcie rozsądne decyzje w ruchu drogowym – apeluje Smedsrud.



Dyrektor UP zwraca również uwagę, że pozostali uczestnicy ruchu drogowego muszą być świadomi zwiększonej obecności motocyklistów na drogach. – Kierowcy samochodów powinni być szczególnie czujni i mieć na uwadze bardziej narażonych uczestników ruchu – zaznacza.