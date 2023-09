Norwegian uruchomił sprzedaż biletów na lato 2024. Będą nowe trasy

Trasy z Oslo do Bardufoss i Lakselv wracają do oferty jako całoroczne. Lukas Wunderlich - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Linie lotnicze Norwegian otworzyły sprzedaż biletów na sezon letni 2024, w tym 150 tras z Norwegii. Jak wynika z komunikatu prasowego z 13 września, przewoźnik uruchamia także nowe bezpośrednie połączenia, m.in. z Tromsø i Oslo.

– To lato było jednym z najlepszych w historii Norwegii, charakteryzowało się dużym popytem na loty. Latem przyszłego roku będziemy mieli we flocie jeszcze więcej samolotów, a to oznacza, że ​​będziemy mogli otworzyć nowe trasy i zwiększyć liczbę rejsów na istniejących. Oferujemy kombinację kierunków atrakcyjnych zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i dla przyjemności – mówi w komentarzu dyrektor handlowy Magnus Thome Maursund.

Powroty i nowości Trasy z Oslo do Bardufoss i Lakselv wracają do oferty jako całoroczne, a do sprzedaży trafią na przełomie lutego i kwietnia 2024 r. Ponadto już tej zimy w systemie biletów pojawią się nowości z północnej Norwegii.

Jedną z najważniejszych atrakcji programu Norwegian na lato 2024 jest wprowadzenie nowych tras z Tromsø do trzech atrakcyjnych miejsc docelowych: Berlina, Paryża i Bergamo/Mediolanu.

Bezpośrednie rejsy zostaną uruchomione w połowie stycznia 2024 r. – wszystkie z dwoma lotami tygodniowo w obie strony. Trasa do Paryża zostanie otwarta 15 stycznia, do Mediolanu 16 stycznia, a do Berlina 18 stycznia.

Bezpośrednie rejsy zostaną uruchomione w połowie stycznia 2024 r.Źródło: Fot. materiały prasowe Norwegian

Dotychczas przewoźnik latał z Tromsø do Londynu (Gatwick), Kopenhagi, Oslo, Alty, Kirkenes i Longyearbyen przez cały rok, a w sezonie letnim do Bergen.

Powiększy się flota i oferta Ponadto Norwegian udostępnił niedawno bilety w ramach programu na lato 2024 r. Sezon letni trwa od końca marca do końca października. W nadchodzącym szczycie okresu wakacyjnego dostępnych będzie już aż 279 tras.

Aby sprostać rosnącemu popytowi, linie dodadzą do swojej floty więcej samolotów. Dysponując około 90 maszynami, w tym Boeingami 737-MAX 8, Norwegian będzie w stanie zapewnić podróżnym nie tylko większy komfort, ale także bardziej ekologiczną podróż. Nowa flota charakteryzuje się także bowiem zwiększoną efektywnością paliwową.

Norwegia:150 tras

Dania: 64 trasy

Szwecja: 54 trasy

Finlandia: 21 tras

Rozkład lotów na lato 2024 r., dostępny na stronie internetowej linii lotniczej, obejmuje trasy rozmieszczone pomiędzy krajami nordyckimi w następujący sposób:

Źródła: Finansavisen, aviationsourcenews.com, Norwegian