Norwegian nie daje za wygraną. Dalej chce kupić linie lotnicze Widerøe – dla dobra pasażerów

Linie lotnicze Norwegian nie zgadzają się ze sprzeciwem Norweskiego Urzędu ds. Konkurencji dotyczącej przejęcia Widerøe przez spółkę. Przewoźnicy nie aprobują wniosków z kontroli i nadal utrzymują, że zakupienie mniejszej firmy zapewni lepszą i bardziej kompleksową ofertę dla wszystkich norweskich pasażerów.

W swojej odpowiedzi skierowanej do norweskiego organu ds. konkurencji przedsiębiorstwo podkreśliło, że Norwegian i Widerøe uzupełniają się wzajemnie. W praktyce firmy mają pokrywającą się ofertę tylko na dwóch z ponad 400 tras, które stanowią odpowiednio 1,02 i 0,86 proc. liczby biletów sprzedawanych przez przewoźnika w ciągu roku.

Aby Widerøe mogło zapewnić sobie dobrą ofertę lotów w przyszłości, potrzebny jest długoterminowy i silny właściciel – mówi Stein Nilsen, dyrektor generalny Widerøe.

– Wyobrażanie sobie Widerøe jako trzeciego operatora regularnych połączeń jest całkowicie wykluczone. Posiadamy samoloty, wiedzę specjalistyczną i organizację przystosowaną do obsługi sieci połączeń krótkodystansowych i mniejszych regionalnych przepływów ruchu w Norwegii. Nie mamy też możliwości finansowych niezbędnych do pełnienia takiej roli. Aby Widerøe mogło zapewnić sobie dobrą ofertę lotów w przyszłości, potrzebny jest długoterminowy i silny właściciel – mówi Stein Nilsen, dyrektor generalny Widerøe.

Listopadowym ogłoszeniem urzędu, że raczej odrzuci przejęcie przez Norwegian linii lotniczej Widerøe, był ustatysfakcjonowany inny skandynawski przewoźnik, SAS. Główną obawą władz jest scenariusz, że konkurencja na rynku norweskich linii lotniczych osłabnie, jeśli jeden z trzech graczy zostanie wchłonięty przez Norwegian. Wówczas pozostaną tylko dwie duże linie lotnicze – SAS i Norwegian – a norweski organ ds. konkurencji przewiduje, że przez to firmy będą oferować gorsze usługi i droższe ceny biletów.

Odraczając decyzję o zezwoleniu na przejęcie Widerøe przez Norwegian, organ nadzorczy jeszcze we wrześniu wyraźnie nie kupił argumentacji zawartej w sierpniowym wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie transakcji. Tam Norwegian twierdził dwie rzeczy: “To SAS, a nie Norwegian, konkuruje dziś z Widerøe na rynku krajowym. Tylko SAS ma własne i dzierżawione samoloty, które są prawie tak małe jak te należące do Widerøe. Z drugiej strony Boeingi 737 Norwegian są zbyt duże i nierentowne, aby obsługiwać większość małych lotnisk, do których lata Widerøe”.