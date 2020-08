Norwegian i Widerøe zmieniają rozkład lotów. Kilka połączeń anulowano

INFO:

· Ilość połączeń na trasie Vadsø – Tromsø zostaje zmniejszona z 2 do 1 dziennie (usunięto poranny lot)



· Ilość połączeń na trasie Kirkenes - Tromsø zostaje zmniejszona z 2 do 1 dziennie



· Ilość połączeń na trasie Florø - Oslo zostaje zmniejszona z 2 do 1 dziennie



· Ilość połączeń na trasie Hovden - Oslo zostaje zmniejszona z 2 do 1 dziennie (obowiązywać będzie także połączenie przez Sogndal)



· Ilość połączeń na trasie Florø - Bergen zostaje zmniejszona z 4 do 3 dziennie