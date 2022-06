Norwegia znów właścicielem SAS? Państwo może uratować linie przed bankructwem

W drugim kwartale 2022 linia lotnicza SAS odnotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości ponad 1,5 miliarda koron szwedzkich. stock.adobe.com/ fot. Robson90/ tylko do użytku redakcyjnego

Cztery lata po tym, jak Norwegia sprzedała SAS, państwo znów może stać się właścicielem skandynawskich linii lotniczych. Ma się tak stać dzięki zamianie kryzysowej pożyczki udzielonej przewoźnikowi przez norweski rząd na akcje.

– Wiadomo, że SAS jest w trudnej sytuacji. Państwo norweskie jest już pośrednio wierzycielem SAS poprzez spółkę, która skorzystała z programu gwarancji kredytowych dla lotnictwa – pisze w imieniu sekretarza stanu Halvarda Ingebrigtsena wydział komunikacji w Ministerstwie Handlu i Rybołówstwa w wiadomości do Dagens Næringsliv.

W maju 2022 SAS ogłosił z kolei, że z uwagi na braki kadrowe odwołuje 4 tys. lotów z letniej siatki połączeń. Oznacza to, że 5 proc. z zaplanowanych na okres od maja do września podróży z głównych baz w Kopenhadze, Oslo i Sztokholmie nie odbędzie się.

Muszą sobie sami poradzić

Tymczasem Prawica uważa, że SAS powinien sobie poradzić z trudną sytuacją finansową w inny sposób, niż korzystając z pomocy kraju fiordów. Linda Hofstad Helleland, rzecznik polityki biznesowej Partii Konserwatywnej, krytycznie odnosi się do ponownego przyłączenia się Norwegii do strony właścicielskiej. Uważa, że wówczas firma nigdy nie będzie miała motywacji, by przeprowadzić niezbędne zmiany w swoich strukturach.