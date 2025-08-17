Norwegia przykładem w Europie. Wyjątkowe wyniki w środku lata

To najlepsze wyniki w Norwegii od lat. Fot. Øystein Løwer, materiały prasowe Avinor

W lipcu lotnisko w Oslo odnotowało znaczący wzrost ruchu pasażerskiego, przewyższający oczekiwania, a 13 lipca stał się dniem rekordowym pod względem liczby podróżnych. Jednocześnie w tym samym miesiącu lotnisko osiągnęło najwyższą punktualność w Europie. Potwierdza to zarówno skalę powrotu do poziomu sprzed pandemii, jak i wysoką efektywność operacyjną lotniska.

W lipcu przez norweskie lotniska przewinęło się ponad pięć mln pasażerów, co oznacza wzrost o dwa proc. w porównaniu z lipcem 2024 roku. Łącznie od początku roku liczba podróżnych zwiększyła się o cztery proc., zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.



Przez Oslo Lufthavn odbyło się w lipcu ponad 2,7 mln podróży – wzrost o jeden proc. wśród osób podróżujących zza granicy. Ponadto, w lipcu odnotowano 53 517 komercyjnych operacji lotniczych, czyli nieznaczny wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, a w ujęciu rocznym – o trzy proc. więcej.

Norwegia nie śniła o takich wynikach Prognozy dla okresu od 20 czerwca do 20 sierpnia zakładały obsłużenie około sześć mln pasażerów, a już w czerwcu i lipcu lotnisko obsłużyło ponad 5,3 mln podróżnych. Rekordowy dzień przypadł na 13 lipca, gdy przez Oslo Lufthavn przeszło 100 296 pasażerów. To pierwsza tak duża liczba od początku pandemii w marcu 2020 roku.



W lipcu cargo odnotowało wzrost o sześć proc., a od początku roku – aż o 11 proc. To częściowo efekt zwiększonej liczby długodystansowych połączeń oraz skierowania transportu importowego bezpośrednio do Oslo zamiast przez inne europejskie węzły. Z kolei liczba zgłoszonych lotów dronów za pośrednictwem systemu Ninox Drone wyniosła w lipcu 3 265 – o 50 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Łącznie w tym roku liczba zgłoszonych lotów dronowych jest o 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Oslo najbardziej punktualne w Europie W lipcu Oslo Lufthavn ponownie zostało uznane za najbardziej punktualne lotnisko w Europie, z punktualnością na poziomie 78 proc. Ranking przygotowany przez Eurocontrol potwierdza wysoką jakość operacji nawet w szczycie sezonu letniego, kiedy ruch lotniczy jest największy. W całym sezonie letnim przez lotnisko przeszło około sześć mln pasażerów – więcej niż wynosi populacja Norwegii.

Lotnisko w Oslo to najpopularniejszy węzeł lotniczy w Norwegii./zdjęcie poglądowe, fot. materiały prasowe Avinor

Osiągnięte wyniki, w tym historyczna liczba podróżnych w jeden dzień i pozycja najbardziej punktualnego lotniska w Europie, świadczą o stabilnym odbiciu ruchu lotniczego i wysokiej sprawności operacyjnej. Zaangażowanie różnych podmiotów – od przewoźników po operatorów naziemnych – pozwoliło osiągnąć te wyniki nawet w warunkach intensywnego sezonu.