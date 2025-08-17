Norwegia przykładem w Europie. Wyjątkowe wyniki w środku lata
17 sierpnia 2025 10:01
To najlepsze wyniki w Norwegii od lat. Fot. Øystein Løwer, materiały prasowe Avinor
Przez Oslo Lufthavn odbyło się w lipcu ponad 2,7 mln podróży – wzrost o jeden proc. wśród osób podróżujących zza granicy. Ponadto, w lipcu odnotowano 53 517 komercyjnych operacji lotniczych, czyli nieznaczny wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, a w ujęciu rocznym – o trzy proc. więcej.
Norwegia nie śniła o takich wynikach
W lipcu cargo odnotowało wzrost o sześć proc., a od początku roku – aż o 11 proc. To częściowo efekt zwiększonej liczby długodystansowych połączeń oraz skierowania transportu importowego bezpośrednio do Oslo zamiast przez inne europejskie węzły. Z kolei liczba zgłoszonych lotów dronów za pośrednictwem systemu Ninox Drone wyniosła w lipcu 3 265 – o 50 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Łącznie w tym roku liczba zgłoszonych lotów dronowych jest o 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.
Oslo najbardziej punktualne w Europie
Lotnisko w Oslo to najpopularniejszy węzeł lotniczy w Norwegii./zdjęcie poglądowe, fot. materiały prasowe Avinor
