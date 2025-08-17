Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Norwegia przykładem w Europie. Wyjątkowe wyniki w środku lata

Emil Bogumił

17 sierpnia 2025 10:01

Kopiuj link
Norwegia przykładem w Europie. Wyjątkowe wyniki w środku lata

To najlepsze wyniki w Norwegii od lat. Fot. Øystein Løwer, materiały prasowe Avinor

W lipcu lotnisko w Oslo odnotowało znaczący wzrost ruchu pasażerskiego, przewyższający oczekiwania, a 13 lipca stał się dniem rekordowym pod względem liczby podróżnych. Jednocześnie w tym samym miesiącu lotnisko osiągnęło najwyższą punktualność w Europie. Potwierdza to zarówno skalę powrotu do poziomu sprzed pandemii, jak i wysoką efektywność operacyjną lotniska.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka

Ogłoszenia MojaNorwegia

W lipcu przez norweskie lotniska przewinęło się ponad pięć mln pasażerów, co oznacza wzrost o dwa proc. w porównaniu z lipcem 2024 roku. Łącznie od początku roku liczba podróżnych zwiększyła się o cztery proc., zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.

Przez Oslo Lufthavn odbyło się w lipcu ponad 2,7 mln podróży – wzrost o jeden proc. wśród osób podróżujących zza granicy. Ponadto, w lipcu odnotowano 53 517 komercyjnych operacji lotniczych, czyli nieznaczny wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, a w ujęciu rocznym – o trzy proc. więcej.
Polska zarabia na turystach. Norwegia na dużym minusie

Norwegia nie śniła o takich wynikach

Prognozy dla okresu od 20 czerwca do 20 sierpnia zakładały obsłużenie około sześć mln pasażerów, a już w czerwcu i lipcu lotnisko obsłużyło ponad 5,3 mln podróżnych. Rekordowy dzień przypadł na 13 lipca, gdy przez Oslo Lufthavn przeszło 100 296 pasażerów. To pierwsza tak duża liczba od początku pandemii w marcu 2020 roku.

W lipcu cargo odnotowało wzrost o sześć proc., a od początku roku – aż o 11 proc. To częściowo efekt zwiększonej liczby długodystansowych połączeń oraz skierowania transportu importowego bezpośrednio do Oslo zamiast przez inne europejskie węzły. Z kolei liczba zgłoszonych lotów dronów za pośrednictwem systemu Ninox Drone wyniosła w lipcu 3 265 – o 50 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Łącznie w tym roku liczba zgłoszonych lotów dronowych jest o 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.
Słaba korona to magnes na podróżujących? Turystyka ratuje sezon w Norwegii

Oslo najbardziej punktualne w Europie

W lipcu Oslo Lufthavn ponownie zostało uznane za najbardziej punktualne lotnisko w Europie, z punktualnością na poziomie 78 proc. Ranking przygotowany przez Eurocontrol potwierdza wysoką jakość operacji nawet w szczycie sezonu letniego, kiedy ruch lotniczy jest największy. W całym sezonie letnim przez lotnisko przeszło około sześć mln pasażerów – więcej niż wynosi populacja Norwegii.
Lotnisko w Oslo to najpopularniejszy węzeł lotniczy w Norwegii.

Lotnisko w Oslo to najpopularniejszy węzeł lotniczy w Norwegii./zdjęcie poglądowe, fot. materiały prasowe Avinor

Osiągnięte wyniki, w tym historyczna liczba podróżnych w jeden dzień i pozycja najbardziej punktualnego lotniska w Europie, świadczą o stabilnym odbiciu ruchu lotniczego i wysokiej sprawności operacyjnej. Zaangażowanie różnych podmiotów – od przewoźników po operatorów naziemnych – pozwoliło osiągnąć te wyniki nawet w warunkach intensywnego sezonu.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Porównaj ceny lotów w minutę!
Setki linii w jednym miejscu. Sprawdź Booking.com i poleć gdzie chcesz.
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Polski Psychotraumatolog w Oslo Opony Polski adwokat - darmowa pomoc prawna FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.