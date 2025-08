Słaba korona to magnes na podróżujących? Turystyka ratuje sezon w Norwegii

W czerwcu 2025 roku zarejestrowano rekordową liczbę noclegów w komercyjnych obiektach noclegowych w Norwegii — 4,8 mln. To o 3,6 proc więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Statystyki obejmują noclegi w hotelach, na campingu, w ośrodkach wypoczynkowych oraz hostelach. W sumie było to 170 tys. więcej noclegów niż w czerwcu 2024 roku, co stanowi wzrost o 3,6 proc. Noclegi wzrosły we wszystkich typach obiektów — hotele odnotowały wzrost o 3,4 proc, campingi o 3,8 proc, a ośrodki wypoczynkowe i hostele o 4,4 proc.



Centralne Biuro Statystyczne (SSB) podkreśla, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiego poziomu noclegów w czerwcu w całym kraju. Analitycy wskazują na utrzymującą się słabość NOK, która w połączeniu z dodatkowymi czynnikami przyczyniła się do intensyfikacji ruchu turystycznego wewnątrz kraju.