28 lipca 2026 09:57
Norwegia poza zasięgiem Europy. Tak duża jest różnica wobec Polski
Norwegia niemal kończy transformację. Elektryki przejęły rynek
Skala zmiany jest wyjątkowa. Podczas gdy w wielu krajach elektryki dopiero zdobywają kilkanaście lub kilkadziesiąt proc. rynku, w Norwegii niemal całkowicie zdominowały nowe rejestracje. Kraj znajduje się więc na innym etapie transformacji motoryzacyjnej. Europejski wzrost sprzedaży potwierdza jednak, że kolejne rynki zmierzają w podobnym kierunku.
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Mniej niż 3 proc. nowych samochodów osobowych w Norwegii to pojazdy benzynowe, hybrydowe lub z silnikiem wysokoprężnym.Fot. MN
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W Norwegii prawie same elektryki. Ty już jeździsz EV?
Norwegia mocno z przodu. Polska i Europa nadal gonią
Europa jako całość znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami. W czerwcu elektryki odpowiadały za 25,6 proc. nowych samochodów, a Niemcy i Francja zanotowały odpowiednio ponad 84 tys. oraz niemal 56 tys. rejestracji. Finlandia osiągnęła 48,9 proc. udziału, a Belgia 37,2 proc. Norwegia nadal pozostaje jednak poza zasięgiem zarówno największych rynków, jak i europejskiej średniej.
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