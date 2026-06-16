16 czerwca 2026 09:02
Coraz mniej kierowców widzi wady elektryków. Badanie pokazuje, co nadal przeszkadza
Mniej barier. Większe zadowolenie z elektryków w Norwegii
Zasięg nadal pojawia się w odpowiedziach kierowców. W 2026 roku 26 proc. badanych uznało go za wadę auta elektrycznego, mimo że samochody tego typu mają coraz lepsze parametry. Czas ładowania wskazało 25 proc. uczestników. Trudności z uruchomieniem lub opłaceniem ładowania podało 20 proc.
Liczba stacji ładowania w Norwegii stale powiększa się.Fot. Wikimedia.org/Fot. Wolfmann/CC BY-SA 4.0
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Ładowanie samochodu w Norwegii. Jest coraz lepiej
Zmieniła się również moc urządzeń. W 2022 roku 56 proc. ładowarek oferowało 150 kW lub więcej, a obecnie ten odsetek wynosi 87 proc. Elbilforeningen wskazuje, że większe stacje i wyższa moc skracają postoje. Poprawiły się też sposoby płatności, bo kierowcy mogą korzystać m.in. z kart bankowych i breloków do ładowania.
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