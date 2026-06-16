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  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

16 czerwca 2026 09:02

Coraz mniej kierowców widzi wady elektryków. Badanie pokazuje, co nadal przeszkadza

Kierowcy aut elektrycznych w Norwegii rzadziej wskazują problemy z szybkim ładowaniem. W 2022 roku słaba sieć ładowarek była najczęściej wymienianą wadą, a w 2026 roku spadła na ósme miejsce. Tak wynika z badania Elbilisten 2026 przygotowanego przez Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych (Elbilforeningen).
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Coraz mniej kierowców widzi wady elektryków. Badanie pokazuje, co nadal przeszkadza
Ładowanie coraz rzadziej wskazywane jest jako problem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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W najnowszej edycji badania udział wzięło blisko 15 tys. użytkowników aut elektrycznych. Elbilforeningen podaje, że 35 proc. respondentów nie widzi żadnych wad w korzystaniu z samochodu elektrycznego. W 2022 roku taką odpowiedź wskazało 25 proc. badanych. To zmiana widoczna w codziennych ocenach kierowców.
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Mniej barier. Większe zadowolenie z elektryków w Norwegii

Najczęściej wybieraną odpowiedzią w 2026 roku był brak wad. Wskazało ją 35 proc. uczestników badania, podczas gdy cztery lata wcześniej dominowała odpowiedź o zbyt słabej sieci szybkich ładowarek. Ten problem wskazało wtedy 35 proc. badanych. Obecnie zrobiło to 9 proc. respondentów.

Zasięg nadal pojawia się w odpowiedziach kierowców. W 2026 roku 26 proc. badanych uznało go za wadę auta elektrycznego, mimo że samochody tego typu mają coraz lepsze parametry. Czas ładowania wskazało 25 proc. uczestników. Trudności z uruchomieniem lub opłaceniem ładowania podało 20 proc.
Liczba stacji ładowania w Norwegii stale powiększa się.

Liczba stacji ładowania w Norwegii stale powiększa się.Fot. Wikimedia.org/Fot. Wolfmann/CC BY-SA 4.0

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Ładowanie samochodu w Norwegii. Jest coraz lepiej

Sieć szybkiego ładowania wyraźnie urosła. Na początku 2022 roku przy norweskich drogach działało około 4100 szybkich ładowarek, a obecnie jest ich 10 800. Christina Bu z Elbilforeningen mówi, że ładowanie auta w trasie staje się coraz łatwiejsze. Z danych organizacji wynika także, że rozbudowano same stacje.

Zmieniła się również moc urządzeń. W 2022 roku 56 proc. ładowarek oferowało 150 kW lub więcej, a obecnie ten odsetek wynosi 87 proc. Elbilforeningen wskazuje, że większe stacje i wyższa moc skracają postoje. Poprawiły się też sposoby płatności, bo kierowcy mogą korzystać m.in. z kart bankowych i breloków do ładowania.
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Badanie Elbilisten 2026 prowadzono od 31 marca do 3 maja. Uczestnicy mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi dotyczące wad auta elektrycznego. Tegoroczna edycja była piętnastą odsłoną corocznego badania wśród norweskich kierowców samochodów elektrycznych.

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Co dziś najbardziej wkurza w aucie elektrycznym w Norwegii?

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