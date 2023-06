Norwegia nadal ma najbezpieczniejsze drogi w Europie. To ósmy rok z rzędu

Według 17-tego już corocznego raportu Europejskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) Norwegia odnotowała w ubiegłym roku 21 zgonów na milion mieszkańców, co czyni ją krajem z najbezpieczniejszymi drogami w Europie.

W sumie w 2022 roku na norweskich trasach zginęło 116 osób. W latach 2012-2022 Norwegia zdołała zredukować liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych o 20 proc. To ósmy rok z rzędu, kiedy drogi w kraju fiordów zostały ogłoszone najbezpieczniejszymi.

Niemniej w czerwcowym raporcie Urzędu Krajowej Izby Kontroli (Riksrevisjonen) wykazano nieprawidłowości w zarządzaniu i jakości norweskich dróg. Z audytu wynika, że sytuacja przyczynia się do zwiększenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków. I chociaż środki na utrzymanie dróg wzrosły o cztery miliardy koron w latach 2019-2021, sieć drogowa nie stała się ani bezpieczniejsza, ani nie poprawił się jej stan

Drugie miejsce zajmuje Szwecja, gdzie na milion mieszkańców na drogach życie straciły 22 osoby. Średnia w 27 krajach UE wyniosła 46 zgonów na milion. Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria, Irlandia, Niemcy i Finlandia to pozostałe narody z wynikiem mniejszym niż 35 zgonów na milion mieszkańców.

Norwegia praktykuje politykę tzw. zerowej wizji, której celem jest zapewnienie, że system i środki transportu będą zaprojektowane w sposób, który promuje bezpieczną jazdę i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego prowadzącego do śmierci i poważnych obrażeń. Zgodnie z norweską analizą wypadków to prędkość była czynnikiem przyczyniającym się do 34 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków w latach 2011-2020.