Na norweskich ulicach coraz bardziej niebezpiecznie. W ciągu roku liczba ofiar wzrosła trzykrotnie

Kierowcy w kraju fiordów jeżdżą bardziej ryzykownie, wynika z danych ubezpieczycieli. W 2022 roku zwiększyła się liczba zdarzeń wskutek nieodpowiednio wykonanego manewru wyprzedzania oraz parkowania. Wciąż wzrasta także liczba ofiar śmiertelnych wypadków.

W styczniu i lutym 2023 roku na norweskich drogach zginęło 12 osób. W tym samym okresie 2022 roku liczba ofiar śmiertelnych wynosiła cztery przypadki. Osiem z nich to wypadki czołowe. We wszystkich brały udział samochody ciężarowe.



– W większości przypadków to nie kierowcy tego typu pojazdów ponoszą winę za wypadek. Jako najsłabsi na jezdni, posiadacze aut osobowych muszą zachowywać szczególną ostrożność. Jeśli wyjadą na przeciwny pas i spotkają na swojej drodze ciąg ciężarówek, to nie będą mieli żadnych szans – tłumaczy Christoffer Solstad Steen, rzecznik prasowy organizacji Trygg Trafikk. Organizacja promuje bezpieczną jazdę w Norwegii.



Wśród przyczyn większej liczby wypadków wymieniane są trudne warunki na drodze i coraz większa liczba przejazdów wykonywanych przez samochody ciężarowe. Drogowcy zwracają uwagę, że wiele kierowców nie bierze tych czynników pod uwagę i podejmuje niepotrzebne ryzyko.