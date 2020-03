Gwałtowny spadek ruchu samochodowego. Inwestycje drogowe pod znakiem zapytania

Prawie 40 proc. mniej przejazdów

Bez wątpienia powodem ostatnich zmian jest obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz środki zastosowane przez norweskie władze – coraz więcej firm przechodzi bowiem na opcję pracy z domu, a zamknięte szkoły, urzędy, restauracje czy instytucje kultury znacząco zredukowały potrzebę dojazdów wśród mieszkańców Norwegii.



Jedynie od 11 do 18 marca liczba przejazdów przez bramki w stolicy zmniejszyła się z 1 174 403 do niecałych 788 500 – daje to spadek o 39,8 proc. w ciągu zaledwie tygodnia.



– Od kiedy zaczęliśmy mierzyć ruch w 2017 roku, nigdy nie doszło do tak gwałtownego spadku, patrząc na porównywalne dni – zapewnia rzecznik prasowy firmy Fjellinjen, Tone Hansen Finstad.



Niemal takie same tendencje zaobserwowano również w Bergen, gdzie w tym samym okresie odnotowano spadek z 276 tys. do niecałych 171,5 tys. przejazdów, czyli o 37,9 proc. w ciągu siedmiu dni.