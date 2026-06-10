Norwegia chce naprawiać drogi. Cena? Obcięcie środków na inwestycje

Norwegia przeznaczy dodatkowe 1 mld NOK na utrzymanie i mniejsze inwestycje na drogach samorządowych. Środki zapisano w porozumieniu dotyczącym zrewidowanego budżetu krajowego. Organizacje drogowe wskazują jednocześnie na cięcie 350 mln NOK w utrzymaniu dróg krajowych.

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Dodatkowe pieniądze mają trafić do samorządów jako dochody wolne. Podział ma być tymczasowy, a 75 proc. środków zostanie rozdzielone według klucza dróg samorządowych, natomiast 25 proc. według liczby mieszkańców. Najwięcej mają otrzymać okręgi z największymi zaległościami w utrzymaniu dróg.



Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ocenia, że to ważne środki dla bezpieczeństwa ruchu i odporności społeczeństwa. Rada Informacyjna ds. Ruchu Drogowego (OFV) podkreśla, że drogi samorządowe są częścią infrastruktury krajowej. Obie organizacje wskazują, że potrzeby są znacznie większe niż jeden zapis budżetowy.

Więcej pieniędzy i... coraz większe zaległości na norweskich drogach NAF przypomina, że degradacja dróg samorządowych jest duża. Organizacja wskazuje, że 1 mld NOK to dopiero początek związanych z tym wydatków. Ingunn Handagard z NAF mówi, że zużyte trasy zwiększają ryzyko wypadków. Dodaje też, że są słabiej przygotowane na ekstremalne zjawiska pogodowe.



OFV podaje, że zaległości w utrzymaniu dróg samorządowych przekraczają 100 mld NOK. Po dodatkowym 1 mld NOK pozostaje jeszcze około 99 mld NOK potrzeb. Najwyższe zaległości wskazano w Vestland, gdzie wynoszą 19,98 mld NOK. Duże potrzeby mają też Nordland z 14,93 mld NOK oraz Møre og Romsdal z 10,91 mld NOK.

Norweskie drogi są w opłakanym stanie, zwraca uwagę NAF. Źródło: Fot. materiały prasowe NAF

Co dalej z norweskim budżetem? Cięcia wśród innych inwestycji Porozumienie budżetowe zwiększa finansowanie dróg samorządowych. Jednocześnie OFV zwraca uwagę na cięcie 350 mln NOK w utrzymaniu dróg krajowych. Torill Eidsheim z OFV mówi, że dróg krajowych nie można osłabiać, aby wzmocnić drogi samorządowe. Według organizacji oba poziomy muszą być traktowane łącznie.



Aktywiści przypominają, że drogi gminne i okręgowe łączą lokalne społeczności. OFV wskazuje, że są ważne dla dowozu uczniów, dojazdów do pracy, transportu publicznego i lokalnego biznesu. W wielu miejscach służą także jako objazdy, gdy zamykane są drogi krajowe lub europejskie. Organizacja oczekuje dalszych decyzji w budżecie państwa na 2027 rok.

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