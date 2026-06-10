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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

10 czerwca 2026 16:28

Norwegia chce naprawiać drogi. Cena? Obcięcie środków na inwestycje

Norwegia przeznaczy dodatkowe 1 mld NOK na utrzymanie i mniejsze inwestycje na drogach samorządowych. Środki zapisano w porozumieniu dotyczącym zrewidowanego budżetu krajowego. Organizacje drogowe wskazują jednocześnie na cięcie 350 mln NOK w utrzymaniu dróg krajowych.
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Norwegia chce naprawiać drogi. Cena? Obcięcie środków na inwestycje
Aktywiści od lat apelują o remonty dróg samorządowych w Norwegii. Fot. materiały prasowe OFV
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Dodatkowe pieniądze mają trafić do samorządów jako dochody wolne. Podział ma być tymczasowy, a 75 proc. środków zostanie rozdzielone według klucza dróg samorządowych, natomiast 25 proc. według liczby mieszkańców. Najwięcej mają otrzymać okręgi z największymi zaległościami w utrzymaniu dróg.

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ocenia, że to ważne środki dla bezpieczeństwa ruchu i odporności społeczeństwa. Rada Informacyjna ds. Ruchu Drogowego (OFV) podkreśla, że drogi samorządowe są częścią infrastruktury krajowej. Obie organizacje wskazują, że potrzeby są znacznie większe niż jeden zapis budżetowy.
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Więcej pieniędzy i... coraz większe zaległości na norweskich drogach

NAF przypomina, że degradacja dróg samorządowych jest duża. Organizacja wskazuje, że 1 mld NOK to dopiero początek związanych z tym wydatków. Ingunn Handagard z NAF mówi, że zużyte trasy zwiększają ryzyko wypadków. Dodaje też, że są słabiej przygotowane na ekstremalne zjawiska pogodowe.

OFV podaje, że zaległości w utrzymaniu dróg samorządowych przekraczają 100 mld NOK. Po dodatkowym 1 mld NOK pozostaje jeszcze około 99 mld NOK potrzeb. Najwyższe zaległości wskazano w Vestland, gdzie wynoszą 19,98 mld NOK. Duże potrzeby mają też Nordland z 14,93 mld NOK oraz Møre og Romsdal z 10,91 mld NOK.
Norweskie drogi są w opłakanym stanie, zwraca uwagę NAF.

Norweskie drogi są w opłakanym stanie, zwraca uwagę NAF. Źródło: Fot. materiały prasowe NAF

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Co dalej z norweskim budżetem? Cięcia wśród innych inwestycji

Porozumienie budżetowe zwiększa finansowanie dróg samorządowych. Jednocześnie OFV zwraca uwagę na cięcie 350 mln NOK w utrzymaniu dróg krajowych. Torill Eidsheim z OFV mówi, że dróg krajowych nie można osłabiać, aby wzmocnić drogi samorządowe. Według organizacji oba poziomy muszą być traktowane łącznie.

Aktywiści przypominają, że drogi gminne i okręgowe łączą lokalne społeczności. OFV wskazuje, że są ważne dla dowozu uczniów, dojazdów do pracy, transportu publicznego i lokalnego biznesu. W wielu miejscach służą także jako objazdy, gdy zamykane są drogi krajowe lub europejskie. Organizacja oczekuje dalszych decyzji w budżecie państwa na 2027 rok.
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W porozumieniu znalazły się też zapisy dotyczące transportu towarowego i ciężkiego. Parlament chce zbadania zwolnienia elektrycznych samochodów dostawczych z opłaty od ubezpieczenia komunikacyjnego w budżecie na 2027 rok. Dodatkowo przewidziano po 50 mln NOK dla Enovy na ciężkie pojazdy zeroemisyjne oraz bezemisyjne maszyny budowlane.
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Co to są „dochody wolne” gmin?
Kto dostanie najwięcej z 1 mld NOK?
Czy ucierpią drogi krajowe u mnie?
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