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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

08 czerwca 2026 09:03

Norwegowie chcą "wypchnąć" diesle i benzyniaki. Szał w ogłoszeniach

W norweskich ogłoszeniach przybywa aut spalinowych. Dane FINN pokazują, że właściciele coraz częściej wystawiają je na sprzedaż. Rynek samochodów używanych nadal utrzymuje wysokie tempo.
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Norwegowie chcą
Volkswagen Golf jest popularny zarówno wśród elektryków, jak i pojazdów z napędem spalinowym. Fot. NAF (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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W kwietniu 2026 roku samochody używane były publikowane w serwisie FINN średnio przez 31 dni, zanim zostały oznaczone jako sprzedane. Średnia cena aut używanych spadła o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Terje Dahlgren, ekspert rynkowy FINN, wskazuje, że popyt nadal jest dobry. Według niego na ceny wpływa duża liczba samochodów dostępnych na rynku.
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Auta spalinowe wracają do ogłoszeń. Coraz więcej osób chce je sprzedać

Auta elektryczne stanowiły w kwietniu 2026 roku 33 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie FINN. Liczba nowych ogłoszeń dotyczących samochodów elektrycznych spadła o 2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnia cena auta elektrycznego wyniosła 334 986 NOK. W tym samym czasie FINN odnotował wzrost liczby samochodów spalinowych wystawianych na sprzedaż.

W marcu liczba nowych ogłoszeń dotyczących aut spalinowych wzrosła o 20 proc. Dla samochodów elektrycznych wzrost wyniósł 12 proc. Dahlgren ocenia, że część właścicieli chce sprzedać auta spalinowe przed dalszym osłabieniem popytu. Wskazuje też na przechodzenie kierowców na nowe lub nowsze samochody elektryczne.

Wyróżnione ogłoszenia

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Ogłoszenia MojaNorwegia

Możliwe, że właściciele sprzedają benzyniaki i diesle, zanim elektryki całkowicie zdominują rynek.

Możliwe, że właściciele sprzedają benzyniaki i diesle, zanim elektryki całkowicie zdominują rynek.Fot. Rawpixel

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Sprzedajesz spalinówkę, zanim ceny polecą w dół?

Tak, już wystawiłem/am albo planuję
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Te auta trafiają na sprzedaż. Król jest jeden

Volkswagen Golf był w kwietniu najczęściej oglądanym modelem w serwisie FINN. Za nim znalazły się Volvo XC60 i Nissan Leaf. W pierwszej dziesiątce były też Tesla Model Y, BMW serii 3 i BMW serii 5. Listę uzupełniły Mitsubishi Outlander, Tesla Model 3, Volvo XC40 i Toyota Yaris.

Dahlgren zwraca uwagę, że Golf jest dostępny z różnymi rodzajami napędu. Chodzi o napęd benzynowy, diesla, hybrydowy i elektryczny. To zwiększa jego zasięg wśród kupujących auta używane. Według FINN dobre wyniki osiągają jednocześnie samochody elektryczne i modele z tradycyjnym napędem.
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Dahlgren wskazuje też na jeszcze jeden element rynku. Wielu właścicieli samochodów elektrycznych dłużej zatrzymuje swoje auta. To ogranicza liczbę takich pojazdów w ogłoszeniach. Jednocześnie drożejące nowe elektryki mogą kierować część kupujących właśnie na rynek wtórny. W kolejnych miesiącach to tam może być widać najmocniej, jak zmieniają się wybory norweskich kierowców.
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Co znaczy „wypchnąć” spalinówki?
Sprzedać diesla teraz czy czekać?
Ile dostanę i jak szybko sprzedam?
Czemu brakuje używanych elektryków?
Jakie auta schodzą najszybciej?
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Komentarze (1)
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Niezainteresowany
13 minut temu
Jasne. Nie bardzo chca je wypchac. Liczyc tez umieja. Za auto serdniej klasy z 2016 roku 190000 to chyba autor podchodzi do tematu zbyt optymistycznie. Kolejna propaganda
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