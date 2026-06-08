08 czerwca 2026 09:03
Norwegowie chcą "wypchnąć" diesle i benzyniaki. Szał w ogłoszeniach
Auta spalinowe wracają do ogłoszeń. Coraz więcej osób chce je sprzedać
W marcu liczba nowych ogłoszeń dotyczących aut spalinowych wzrosła o 20 proc. Dla samochodów elektrycznych wzrost wyniósł 12 proc. Dahlgren ocenia, że część właścicieli chce sprzedać auta spalinowe przed dalszym osłabieniem popytu. Wskazuje też na przechodzenie kierowców na nowe lub nowsze samochody elektryczne.
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Możliwe, że właściciele sprzedają benzyniaki i diesle, zanim elektryki całkowicie zdominują rynek.Fot. Rawpixel
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Sprzedajesz spalinówkę, zanim ceny polecą w dół?
Te auta trafiają na sprzedaż. Król jest jeden
Dahlgren zwraca uwagę, że Golf jest dostępny z różnymi rodzajami napędu. Chodzi o napęd benzynowy, diesla, hybrydowy i elektryczny. To zwiększa jego zasięg wśród kupujących auta używane. Według FINN dobre wyniki osiągają jednocześnie samochody elektryczne i modele z tradycyjnym napędem.