Norwegowie chcą "wypchnąć" diesle i benzyniaki. Szał w ogłoszeniach

Volkswagen Golf jest popularny zarówno wśród elektryków, jak i pojazdów z napędem spalinowym.

Volkswagen Golf jest popularny zarówno wśród elektryków, jak i pojazdów z napędem spalinowym. Fot. NAF (zdjęcie poglądowe)

W norweskich ogłoszeniach przybywa aut spalinowych. Dane FINN pokazują, że właściciele coraz częściej wystawiają je na sprzedaż. Rynek samochodów używanych nadal utrzymuje wysokie tempo.

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W kwietniu 2026 roku samochody używane były publikowane w serwisie FINN średnio przez 31 dni, zanim zostały oznaczone jako sprzedane. Średnia cena aut używanych spadła o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Terje Dahlgren, ekspert rynkowy FINN, wskazuje, że popyt nadal jest dobry. Według niego na ceny wpływa duża liczba samochodów dostępnych na rynku.

Auta spalinowe wracają do ogłoszeń. Coraz więcej osób chce je sprzedać Auta elektryczne stanowiły w kwietniu 2026 roku 33 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie FINN. Liczba nowych ogłoszeń dotyczących samochodów elektrycznych spadła o 2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnia cena auta elektrycznego wyniosła 334 986 NOK. W tym samym czasie FINN odnotował wzrost liczby samochodów spalinowych wystawianych na sprzedaż.



W marcu liczba nowych ogłoszeń dotyczących aut spalinowych wzrosła o 20 proc. Dla samochodów elektrycznych wzrost wyniósł 12 proc. Dahlgren ocenia, że część właścicieli chce sprzedać auta spalinowe przed dalszym osłabieniem popytu. Wskazuje też na przechodzenie kierowców na nowe lub nowsze samochody elektryczne.

Możliwe, że właściciele sprzedają benzyniaki i diesle, zanim elektryki całkowicie zdominują rynek.Fot. Rawpixel

Ankieta Sprzedajesz spalinówkę, zanim ceny polecą w dół? Tak, już wystawiłem/am albo planuję Nie, jeżdżę dalej i nie panikuję Nie mam spalinówki – tylko elektryk Nie mam auta / nie dotyczy

Te auta trafiają na sprzedaż. Król jest jeden Volkswagen Golf był w kwietniu najczęściej oglądanym modelem w serwisie FINN. Za nim znalazły się Volvo XC60 i Nissan Leaf. W pierwszej dziesiątce były też Tesla Model Y, BMW serii 3 i BMW serii 5. Listę uzupełniły Mitsubishi Outlander, Tesla Model 3, Volvo XC40 i Toyota Yaris.



Dahlgren zwraca uwagę, że Golf jest dostępny z różnymi rodzajami napędu. Chodzi o napęd benzynowy, diesla, hybrydowy i elektryczny. To zwiększa jego zasięg wśród kupujących auta używane. Według FINN dobre wyniki osiągają jednocześnie samochody elektryczne i modele z tradycyjnym napędem.

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